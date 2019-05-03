Звезда сериала "Все женщины – ведьмы" Роуз Макгоуэн приедет в Украину

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Роуз Макгоуэн
Роуз Макгоуэн / Instagram / @rosemcgowan

Известная американская актриса Роуз Макгоуэн, которая одной из первых выдвинула обвинения в домогательствах скандальному кинопродюсеру Харви Вайнштейну, приедет в Одессу. Звезда посетит Украину в рамках Одесского международного кинофестиваля.

Роуз Макгоуэн стала специально приглашенной гостьей мероприятия, следовательно она будет находиться на Одесском кинофестивале, который пройдет с 12 по 20 июля. Об этом сообщили организаторы события на официальном сайте.

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Знаменитая актриса сыграла в десятках фильмов, самые известные из которых – "Поколение игры DOOM", "Крик", "Грайндхаус", "Королевы убийства", "Конан-варвар", "Планета страха" и "Все женщины – ведьмы", в котором Макгоуэн снималась с 2001 по 2006 годы. В частности, киноактриса участвует в мероприятиях, касающихся гендерного равенства и феминизма.

Несколько лет назад она выпустила книгу "Отважная" (BRAVE), где рассказала о сексуальных домогательствах, которые ей пришлось испытать. Вследствие этого Роуз стала одной из активных участниц женского движения #MeToo против сексуальных преступлений.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rose McGowan (@rosemcgowan)

 

 

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Теги: Новости Украины LifeStyle Голливуд Новости LifeStyle Новости Одессы
Источник: LifeStyle 24
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