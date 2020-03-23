Звезда "Сумасшедшей свадьбы" Василиса Аполлинария назвала фильмы, которые ее впечатлили

Украинские звезды объединились в своеобразный флешмоб: в сети они публикуют подборки фильмов или сериалов, или же проводят спортивные тренировки в онлайне. Таким образом селебритиз призывают людей не нарушать условий карантина. Своими советами поделилась и актриса Василиса Аполлинария.

Отечественным киноманам красавица известна по роли в комедии "Сумасшедшая свадьба". Кроме этого, Василиса Аполлинария активно ведет свой блог, где и разместила список фильмов, достойных для просмотра.

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"Вы тоже на карантине бьете свои рекорды по просмотрам фильмов? Вот, что мне понравилось за последнее время. Фильмы разные: и старые, и новые, то еще недоступно в онлайне, но в любом случае, сохраняйте!" – обратилась к поклонникам Василиса Аполлинария.

Список фильмов от актрисы Василисы Аполлинарии

"Джентльмены": смотрите трейлер

"Сирота Бруклин": смотрите трейлер

"Пляжный бездельник": смотрите трейлер

"Богемская рапсодия": смотрите трейлер

"Бабочка": смотрите трейлер

"К звездам": смотрите трейлер

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"Джокер": смотрите трейлер

"В поисках счастья": смотрите фрагмент фильма онлайн

"Текст": смотрите трейлер

"Пленницы": смотрите трейлер

"Цена правды": смотрите трейлер

"Однажды в Голливуде": смотрите трейлер

"Паразиты": смотрите трейлер