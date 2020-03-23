Звезда "Сумасшедшей свадьбы" Василиса Аполлинария назвала фильмы, которые ее впечатлили
Украинские звезды объединились в своеобразный флешмоб: в сети они публикуют подборки фильмов или сериалов, или же проводят спортивные тренировки в онлайне. Таким образом селебритиз призывают людей не нарушать условий карантина. Своими советами поделилась и актриса Василиса Аполлинария.
Отечественным киноманам красавица известна по роли в комедии "Сумасшедшая свадьба". Кроме этого, Василиса Аполлинария активно ведет свой блог, где и разместила список фильмов, достойных для просмотра.
Смотрите также: 5 пикантных фильмов от Оли Цыбульской, после которых хочется жить и любить
"Вы тоже на карантине бьете свои рекорды по просмотрам фильмов? Вот, что мне понравилось за последнее время. Фильмы разные: и старые, и новые, то еще недоступно в онлайне, но в любом случае, сохраняйте!" – обратилась к поклонникам Василиса Аполлинария.
Список фильмов от актрисы Василисы Аполлинарии
"Джентльмены": смотрите трейлер
"Сирота Бруклин": смотрите трейлер
"Пляжный бездельник": смотрите трейлер
"Богемская рапсодия": смотрите трейлер
"Бабочка": смотрите трейлер
"К звездам": смотрите трейлер
А также: 10 лучших фильмов о любви, которые вас не разочаруют
"Джокер": смотрите трейлер
"В поисках счастья": смотрите фрагмент фильма онлайн
"Текст": смотрите трейлер
"Пленницы": смотрите трейлер
"Цена правды": смотрите трейлер
"Однажды в Голливуде": смотрите трейлер
"Паразиты": смотрите трейлер