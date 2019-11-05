Звезда "Сверхъестественного" Джаред Падалеки впервые прокомментировал свой арест

Голливудский актер и звезда популярного сериала "Сверхъестественное" недавно был арестован за пьяную драку в клубе в Остине (штат Техас, США). После недели молчания Джаред Падалеки появился в сети и прокомментировал инцидент.

На собственной твиттер-странице он оставил краткое сообщение, в котором поблагодарил за поддержку и извинился за отсутствие на мероприятии "SPN Family", посвященном сериалу "Сверхъестественное", которое прошло в минувшие выходные.

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Я хочу искренне поблагодарить мою семью и друзей за всю вашу любовь и поддержку,

– говорится в публикации Падалеки.

I want to sincerely thank my family and friends for all of your love and support. So sad to miss the #SPNFamily at #dccon but I hope to see y’all soon. ️ — Jared Padalecki (@jarpad) November 3, 2019

Известно, что 37-летнему Джареду предъявили два обвинения в нападении и одно – за появление в нетрезвом виде в общественном месте. В издании People сообщали, что по словам офицера полиции, который арестовал актера, между Падалеки и посетителями бара произошла ссора, которая переросла в драку. Он якобы ударил помощника управляющего баром и менеджера заведения, несмотря на то, что сам оказался владельцем бара. Ведется следствие.

Кто такой Джаред Падалеки?Американский киноактер, который наибольшую известность получил после ролей в сериалах "Девочки Гилмор" и "Сверхъестественное". В его карьере насчитывается 12 кинолент, которые известны в основном на территории США. 37-летний актер женат на Женевьев Падалеки (в прошлом – Кортез) и имеет троих детей – Одетт, Остина и Томаса.