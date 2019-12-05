Звезда "Теория большого взрыва" Джонни Галэки впервые стал отцом: волшебное фото

Голливудский актер Джонни Галэки, наиболее известный благодаря роли Леонарда в сериале "Теория большого взрыва" (Big Bang Theory), впервые стал отцом. Его 22-летняя возлюбленная Алайн Майер родила сына.

Радостной новостью новоиспеченные родители поделились на инстаграм-страницах. 44-летний Галэки показал первое фото с малышом, однако решил пока скрыть его лицо. Поэтому сторонники пары смогли полюбоваться маленькими ручками в руках звездных родителей.

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С переполненными благодарностью сердцами мы приветствуем нашего прекрасного сына в этом невероятном мире. Спасибо за всю вашу любовь и поддержку,

– написал растроганный Галэки.

Впервые о пополнении в семье Галэки и Алайн Майер стало известно в начале мая 2019 года. Тогда звезды объявили, что ожидают появление первенца и не сдерживают своего счастья от будущего родительства. Когда именно мальчик появился на свет, пока неизвестно

Джонни Галэки и вдвое моложе него Алайн Майер начали встречаться летом 2018 года. Голливудский актер решил не рассекречивать своих отношений, поэтому официально о романе пара заявила за несколько месяцев, когда появилась на церемонии People's Choice Awards. Избранница звезды "Теории большого взрыва" имеет отношение к шоу-бизнесу, однако не является публичным человеком. Алайн Майер работала менеджером звезд.

До этого Джонни Галэки встречался со своей коллегой по сериалу "Теория большого взрыва" Кейли Куоко. После разрыва они остались друзьями, поэтому без проблем вставали в кадре, демонстрируя идиллию. Кроме этого, у Галэки были отношения с Келли Гарнер.