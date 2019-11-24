Звезда "Ведьмака" Генри Кавилл заявил, что не намерен покидать роль Супермена

Несмотря на то, что до премьеры сериала "Ведьмак" остался целый месяц, он набирает популярность все больше с каждым днем. Однако актер Генрви Кавилл, играющий главную роль, известен также игрой в фильмах о Супермене. И, как он заявляет, он не собирается покидать своего героя.

Премьера сериала "Ведьмак", где Генри Кавилл сыграет главную роль, запланирована на 20 декабря этого года. Еще до официального релиза ленты ее продлили на 2 сезон. Это свидетельствует о будущем успехе картины. Однако, несмотря на это, актер, сыгравший в фильмах "Человек из стали" и "Бэтмен против Супермена", хочет вернуться и к своей предыдущей роли. Об этом он заявил в интервью Men's Health.

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По словам Генри Кавилла, он не отказался бы от предложения сыграть Супермена, несмотря на то, что компания DC I Warner Bros. пока не планируют возвращать его на большой экран. Актер добавил, что плащ супергероя, по-прежнему висит в его шкафу.

Я все еще могу много дать Супермену. Есть еще немало того, что я могу дать Супермену. Еще многое можно рассказать. Раскрыть истинные стороны этого персонажа. Мне хотелось бы отразить и то, что есть в комиксах, для меня это важно. С Суперменом нужно обойтись по справедливости...,

– заявил Генри Кавилл.

Стоит добавить, что 36-летний актер украсил обложку журнала Men's Health. А фотографии с фотосессии опубликовал на своей странице в инстаграме.