Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли вернется на экраны после трех лет перерыва

Одна из самых знаменитых актрис Мерьем Узерли порадует своих фанатов новой работой в турецком сериале. Звезда "Великолепного века" вскоре начнет съемки в новой многоэпизодической ленте.

О том, что любимица турецких и немецких экранов вернется к работе в киноиндустрии сообщает издание The Gal Times.

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В источнике также отмечается, что актриса, которая получила мировую известность благодаря роли Роксоланы в сериале "Великолепный век", получала немало предложений осенью 2019 года, согласия на которые длительное время не давала.

После ознакомления со сценарием Мерьем Узерли все же решила сыграть одну из предложенных ролей, однако сначала она хочет встретиться с создателями ленты в Стамбуле. После встречи экранная Хюррем султан примет окончательное решение и откроет, когда ждать премьеры сериала, название которого пока тоже держится в тайне.

Что известно о перерыве Мерьем Узерли в кино? Мерьем Узерли получила мировую известность после роли в многосерийной ленте "Великолепный век", которая выходила на экраны с 2011 до 2014 года. Однако в последнем сезоне популярного сериала Хюррем султан сыграет Вахиде Перчин. Поговаривают, из-за насыщенного графика съемок и проблем в личной жизни у Мерьем Узерли начались проблемы со здоровьем и ей необходимо было пройти курс лечения.



Через некоторое время актриса узнала, что беременна, из-за чего создатели сериала разорвали с ней контракт и заставили заплатить штраф за несоблюдение условий соглашения. Оправившись от скандала, в 2016 году актриса снялась в ленте "Королева ночи" и еще двух проектах, а потом исчезла с экранов на несколько лет. Новость о возвращение любимицы миллионов очень порадовала ее фанатов.



Мерьем Узерли в роли Роксоланы в "Великолепном веке" / IMDb