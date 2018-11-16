Звезда "Венома" Том Харди получил почетное королевское отличие: эффектные фото

Герцог Уэльский вручил почетную награду британскому актеру Тому Харди. Награждение проходило в лондонской резиденции британских монархов – Букингемском дворце.

Как сообщает The Daily Mail, еще в 2010 году Том Харди был избран послом благотворительной организации The prince's Trust ("Доверять принцу"), которую основал герцог Уэльский. С тех пор актер был тесно знаком с принцем Гарри. Герцог Сассекский посетил премьеру фильма "Дюнкерк", в котором Том Харди играл главную роль, а звезда экранов в свою очередь был приглашен на королевскую свадьбу принца Гарри и Меган Маркл.

Читайте также: Алкоголизм и наркомания: актер Том Харди рассказал о тяжелом прошлом

В пятницу, 16 ноября, Том Харди с гордостью принял награду СВЕ (орден Британской империи) за достижения в драматургии от принца Чарльза. Большое достижение получить такую награду сразу после откровенных и скандальных признаний о своем прошлом. Фото с награждения появились на официальной странице Королевской семьи в Twitter и фан-странице Тома Харди в Instagram.