Звезда "Все женщины – ведьмы" Роуз Макгоуэн вдруг подала в суд на Харви Вайнштейна: детали

Известная американская актриса Роуз Макгоуэн заявила, что скандальный продюсер, которого она обвинила в домогательствах, хотел заставить ее замолчать. Именно это стало причиной очередного иска в суд на Харви Вайнштейна.

На сайте Associated Press появилась информация, что 46-летняя Роуз Макгоуэн снова подала в суд на скандального американского продюсера и режиссера Харви Вайнштейна.

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Произошло это накануне, 23 октября. Голливудская знаменитость, которая одной из первых обвинила его в сексуальных домогательствах, заявила, что он дискредитировал ее, заставляя молчать о содеянном.

Жалоба Роуз Макгоуэн, которая состоит из 72 страниц, была подана в Окружной суд в Лос-Анджелесе.



Роуз Макгоуэн и Харви Вайнштейн / Metro

Что известно о деле Харви Вайнштейна? Харви Вайнштейн – известный кинопродюсер, который основал компанию Miramax Films и The Weinstein Company.

Американец является лауреатом многих международных премий. Вайнштейна неоднократно признавали одним из самых влиятельных продюсеров мира.



Однако в октябре 2017 его фамилия была на всех страницах газет из-за обнародования информации о сексуальных притязаниях. Жертвами похотливого продюсера были актрисы Ума Турман, Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Эшли Джадд, Гвинет Пэлтроу, Роуз Макгоуэн и многие другие.



В общем список жертв, которые выдвинули обвинения в адрес Вайнштейна, состоит из 100 женщин. После того, как они откровенно начали заявлять о притязаниях знаменитого кинотворца, в США началась масштабная кампания против сексуального насилия. Сам продюсер в течение всего времени любую свою вину отрицает.