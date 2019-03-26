Звездные подружки Адель и Лоуренс перебрали с алкоголем в гей-баре: смешное видео

Знаменитая певица Адель, которая недавно ушла со сцены, а также оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс решили устроить себе громкий девичник. Пара веселых подруг по-настоящему "оторвалась" в одном из популярных гей-баров в Нью-Йорке.

Как известно, звезды таким образом решили отпраздновать помолвку Дженнифер Лоуренс. Ведь ей недавно, по информации журналистов западных СМИ, сделал предложение бойфренд Кук Марони – директор галереи современного искусства Gladstone Gallery.

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Поэтому 30-летняя Адель и 28-летняя Дженнифер развлеклись в гей-баре, где не только хорошо перебрали с алкоголем, но и поднимались сцену и танцевали с обнаженными мужчинами.

Адель с обнаженным мужчиной в гей-баре / Фото из соцсетей

На одном из видеороликов можно увидеть, как пьяная Адель лежит на земле, а взволнованная и одновременно веселая Лоуренс пытается ее поднять и поправить растрепанные волосы. Впоследствии стало известно, что Дженнифер ее на самом деле наказывала щекоткой за то, что она проиграла в одном из конкурсов.

"Да ты, черт возьми, помолвлена. Ты вообще не должна быть здесь", – ответила на "наказание" Адель своей подруге. Лоуренс в свою очередь отметила, что "помолвка никак не сказалась" на ее "таланте пить" и веселиться.

This @thebritafilter video of drunk Adele and Jennifer Lawrence ON THE FLOOR last night at Pieces deserves your attention and acclaim. pic.twitter.com/Ulh6w0W4hS — Ξvan Ross Katz (@evanrosskatz) 23 марта 2019 г.

В сети также появились и другие видеоролики и фото с празднования помолвки Дженнифер Лоуренс.

no one:

adele and jennifer lawrence: pic.twitter.com/QbShordLIH — oscar I NICKI TODAY (@ghostinIight) 23 березня 2019 р.

Adele and Jennifer Lawrence drunk at a gay bar is the buddy comedy we need. pic.twitter.com/YxO7S5IUGM — Alex Goldschmidt (@alexandergold) 23 березня 2019 р.

A Night At The Gay Bar: The New Album from @Adele "Stay-At-Home Mom" Adkins



"'If you want to dance, now is your chance' FINALLY became a lifestyle. We've been waiting for this moment for years, and yet we know that our scalps still ain't ready for the bops." - The Girls & Gays pic.twitter.com/2v72OOqDIB — Suz (@AdeleLDN) 23 березня 2019 р.