Звездные подружки Адель и Лоуренс перебрали с алкоголем в гей-баре: смешное видео
Знаменитая певица Адель, которая недавно ушла со сцены, а также оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс решили устроить себе громкий девичник. Пара веселых подруг по-настоящему "оторвалась" в одном из популярных гей-баров в Нью-Йорке.
Как известно, звезды таким образом решили отпраздновать помолвку Дженнифер Лоуренс. Ведь ей недавно, по информации журналистов западных СМИ, сделал предложение бойфренд Кук Марони – директор галереи современного искусства Gladstone Gallery.
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Поэтому 30-летняя Адель и 28-летняя Дженнифер развлеклись в гей-баре, где не только хорошо перебрали с алкоголем, но и поднимались сцену и танцевали с обнаженными мужчинами.
Адель с обнаженным мужчиной в гей-баре / Фото из соцсетей
На одном из видеороликов можно увидеть, как пьяная Адель лежит на земле, а взволнованная и одновременно веселая Лоуренс пытается ее поднять и поправить растрепанные волосы. Впоследствии стало известно, что Дженнифер ее на самом деле наказывала щекоткой за то, что она проиграла в одном из конкурсов.
"Да ты, черт возьми, помолвлена. Ты вообще не должна быть здесь", – ответила на "наказание" Адель своей подруге. Лоуренс в свою очередь отметила, что "помолвка никак не сказалась" на ее "таланте пить" и веселиться.
В сети также появились и другие видеоролики и фото с празднования помолвки Дженнифер Лоуренс.