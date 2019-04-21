Звездные тренеры открыли феерический финал "Голоса страны-9": видео

Популярные артисты – Монатик, Дан Балан, Потап и Тина Кароль – открыли грандиозное шоу "Голос страны-9". звездные тренеры продемонстрировали эффектную постановку и потрясающий вокал.

В воскресенье, 21 апреля, украинцы узнают имя победителя вокального шоу "Голос страны 9 сезон". И пока участники проекта готовятся к выходу на сцену, звездные тренеры показали совместную постановку.

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Тина Кароль, Дан Балан, Монатик и Потап вышли в финале "Голоса страны-9" с легендарной песней Джона Леннона "Come Together". Все звездные тренеры поразили стильными нарядами и своим вокалом. Но, пожалуй, наиболее эффектным было появление на сцене поп-дивы Тины Кароль. Она спустилась к коллегам на 5-метровой конструкции в виде буквы "V". Тина Кароль примерила довольно пикантный образ с ковбойской шляпой с бахромой.

После эффектного выступления звездные судьи заняли свои судейские кресла в ожидании первого выступления финалистов.

"Суперфинал состоит из трех этапов: после каждого мы будем прощаться с одним певцом. Сначала участники споют сольную песню, которую тщательно готовили целую неделю. Во время второго раунда – они будут петь в дуэте со своим наставником. Третий шаг: решающий – участники снова споют самостоятельно!" – пояснили организаторы шоу.

Голос страны 9 сезон 14 выпуск: смотрите онлайн – выступление Тины Кароль, Потапа, Монатика и Дана Балана