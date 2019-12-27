24 канал техно Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar Дизайн покер
more

"Звездные войны 9" собрали более 500 миллионов долларов

0 Читати новину українською
"Звездные войны 9" / Коллаж: LifeStyle 24

Кажется, девятый эпизод саги "Звездные войны" набирает обороты и исправляется в прокате. Несмотря на критику и тихий старт, кассовый сбор финального эпизода эры Скайуокеров собрал более полумиллиарда долларов.

Всего несколько дней назад в сети появилась информация, что "Звездные войны" с треском провалились в китайском прокате, собрав за первый уикенд всего 12 миллионов долларов. Однако позже иностранные издания писали, что в домашнем релизе лента набирает обороты, собрав в день Рождества 35 миллионов долларов. А теперь издание Deadline сообщает, что IX эпизод "Звездных войн" суммарно заработал более 500 миллионов долларов.

Интересно! За три дня до выхода "Звездных войн 9" фанаты выстроились в очередь и создали лагеря ожидания

В источнике говорится, что более половины средств было получено в Северной Америке, остальные – за ее пределами. Для достижения такого результата ленте "Звездные войны: Скайуокер. Восход" понадобилось 8 дней. Напомним, премьера фильма состоялась 19 декабря.

Как известно, по состоянию на 26 декабря 2019 года фильм собрал 29,3 миллиона долларов в Германии, 22,8 миллиона долларов во Франции, 19,8 миллиона долларов в Японии и 15,5 миллиона долларов в Австралии. Сейчас 9 эпизод саги отстает в заработке от восьмой серии примерно на 15%.

Лучшие флагманские смартфоны 2019 года – подборка Техно 24
сегодня
25554
Автор: Марта Вересюк
Теги: Звездные войны LifeStyle Кино
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
26 декабря 21:02 Где погулять во Львове: небанальные места города Льва, которые вас удивят
Квітослава Туз 46890
26 декабря 14:59 Гороскоп на 2020 год Белой Крысы: какие прогнозы подготовили астрологи для всех знаков зодиака
Квітослава Туз 5809
26 декабря 12:58 Что подарить девушке на Новый год: интересные идеи
Олена Левчук 13367
26 декабря 12:22 Последнее солнечное затмение в году: как оно повлияет на все знаки зодиака
Квітослава Туз 721
26 декабря 11:25 Где отпраздновать Новый год в теплых странах: подборка незабываемых мест
Альона Захарова 180
Новости
Больше новостей
Залиште відгук