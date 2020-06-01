Период изоляции на карантине стал не только поводом остаться дома и наладить отношения со своими родными, но и радоваться вместе счастливым моментам. Например, новостям о беременности. Звезды украинского и мирового шоу-бизнеса уже успели осчастливить своих родных и поклонников неожиданными новостями.

В Международный день защиты детей 24 каналу, как никогда, хочется вспомнить всех звездных мамочек Украины, которые уже ждут пополнения в своих семьях. Неожиданный карантин в Украине и опасность, связанная с коронавирусом, изрядно "поиграли на нервах" женщинам и их семьям, но они надеются, что к моменту родов в мире и в Украине все наладится и они смогут счастливо встретить своих малышей.

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Джамала

Одной из первых, кто приоткрыла завесу личной жизни, стала украинская певица и победительница Евровидения в 2016 году Джамала. Женщина уже имеет сына Эмира-Рахмана от мужа Сеит-Бекира, а теперь ожидает появления еще одного малыша. Пол и дату родов звезда пока решила держать в секрете.

Светлана Тарабарова

Украинская артистка Светлана Тарабарова (TARABAROVA) также оповестила своих поклонников, что во второй раз ждет появления ребенка. И хоть ее беременность протекает тяжелее, чем первая из-за прихоти маленького сына, но она благодарна мужу Алексею Бондарю за его поддержку. Пол и дата родов также пока неизвестны.

Alyosha

Не менее радостной новостью недавно порадовала всю Украину жена фронтмена группы "Антитела" Тараса Тополи – певица Alyosha. Женщина уже в третий раз беременна (у нее есть двое сыновей – Марк и Роман) и ожидает появления девочки. По словам ее мужа, беременность была незапланированной, но они одинаково ожидают их третьего ребенка.

Илона Гвоздева

Украинская танцовщица Илона Гвоздева одной из последних сообщила об ожидании второго ребенка. Участница шоу "Танцы со звездами" замужем и воспитывает дочь, но теперь наконец решилась рассказать, что ждет пополнения в семье. Женщина обещает продолжать заниматься танцами и рассказывать всем о течении беременности. Поэтому стоит только догадываться, оповестит ли она поклонников о поле ребенка и дате родов.

Олеся Стефанко

Обладательница титула "Мисс Украина 2011" и "Первая вице-мисс Вселенная" тоже ожидает появления ребенка, но в отличие от других украинских звезд, женщина беременна впервые. Она и ее муж – белорусский предприниматель Сергей Алисеенко с нетерпением ждут появления первенца.

Будущими мамочками и родителями станут не только украинские звезды. Среди них – голливудские актеры и их половинки, модели и исполнители. Кто из них объявил о беременности во время карантина – смотрите в нашей подборке.

Кевин Харт, актер, имеет троих детей

Лейтон Мистер, актриса, имеет дочь

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Кэти Перри, певица, впервые беременна

Хилария Болдуин, актриса, имеет 4 детей

Руперт Гринт, актер, впервые станет отцом

Скарлетт Хефнер, жена наследника Playboy, впервые беременна

Кэтрин Шварценеггер, писательница, впервые беременна

Джиджи Хадид, модель, впервые беременна

Эшли Симпсон, певица, имеет двоих детей

Хоакин Феникс, актер, впервые станет отцом

Роми Стрейд, модель, впервые беременна