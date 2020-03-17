Звездный бал Met Gala 2020 переносят из-за коронавируса

Ежегодный бал Института костюма Met Gala, который неизменно собирал самых престижных медийных личностей, переносят на неопределенный срок. Причиной такого решения стала пандемия коронавируса, которая не обошла стороной и работников, причастных к проведению мероприятия.

Ныне ведущие деятели в индустрии красоты, музыки и кинематографа в один голос заявляют об отмене или переносе запланированных мероприятий. Так, бал Met Gala 2020 лишь продолжил перечень тех грандиозных событий, которые ежегодно с нетерпением ждет все мировое сообщество.

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Так, торжественный вечер, за которым закрепилось звание модного Оскара, должен был бы состояться уже 4 мая, ведь его традиционно проводят в первый понедельник месяца. В этом году Институт костюма Метрополитен-музея, выставку которого открывал Met Gala, отмечает свое 150-летие, поэтому организаторы тщательно заботились о том, чтобы мероприятие прошло с особым размахом. Его тему объявили еще в ноябре прошлого года - "О времени: моде и продолжительности".

Так, представители Метрополитен-музея, который ранее объявили о своем закрытии, заявили о переносе светского бала после того, как у двух работников диагностировали симптомы коронавируса.

Все программы и мероприятия до 15 мая будут отменены или отложены,

- сообщил спикер Met Gala.



Met Gala 2019 / Channel 3000

Что известно о Met Gala?

Фэшн-событие мирового масштаба имеет несколько внушительных значений. В частности, это гала-концерт Института костюма в нью-йоркском Музее искусств Метрополитен. Впервые бал Met Gala был проведен в 1948 году благодаря Элинор Ламберт, которую считали "крестной мамой" американской моды. Она была одной из центральных фигур в фэшн-среде Нью-Йорка своего времени.

Следовательно, ежегодно в первый понедельник мая торжественное событие Met Gala объединяет самых известных лиц модной, музыкальной и кинематографической индустрий, чтобы провести сбор средств в поддержку Фонда Института костюма Метрополитен-музея.