Звезду "Гарри Поттера" Эмму Уотсон подловили за поцелуем с неизвестным мужчиной

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Эмму Уотсон подловили за поцелуем
Эмму Уотсон подловили за поцелуем / Daily Mail

Одну из главных героинь киносаги о "Гарри Поттере" Эмму Уотсон папарацци недавно подловили за поцелуем с новым избранником. Известно, что до этого у 29-летней актрисы был роман с обеспеченным программистом.

Знаменитость была одета в довольно простую и максимально домашнюю одежду. На ней был вязаный белый свитер в широкую полоску, длинная юбка и голубая шапка.

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На фото заметно, как актриса разговаривает с кем-то по телефону, впрочем, и не обделяет вниманием своего избранника. Во время разговора она активно его обнимает и целует. Мужчина был одет в черную куртку, молочный длинный шарф, а его образ дополняли очки и собранные в хвост волосы.

Ранее актриса появлялась на публике с гейм-программистом Бренданом Ирибе.


Новый избранник Эммы Уотсон

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Автор: Квитослава Туз
Теги: Кино LifeStyle Емма Уотсон
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