Звезду Playboy Эшли Маттингли нашли мертвой: причина смерти

Модель Playboy Эшли Маттингли, которая украшала страницы знаменитого глянца, умерла в 33-летнем возрасте. Звезду нашли мертвой в своем доме.

Отдел медицинской экспертизы в Техасе подтвердил эту информацию, впрочем причину смерти пока не рассказали, информирует Fox News. Отмечается, что экспертиза для определения официальной причины смерти может занять от 30 до 90 дней.

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Разыскивать пропавшую девушку начал друг Маттингли. Он долго не мог с ней связаться. В пятницу он позвонил в полицейское отделение в Остине, заявив, что его подруга исчезла и долго не отвечает на телефонные звонки.



Эшли Маттингли

У девушки остался брат-близнец Билли Маттингли, который уже подтвердил о трагической смерти сестры в фейсбуке, и две сестры.

Несмотря на то, что официально причина смерти не установлена, сестра Маттингли предполагает, что Эшли совершила самоубийство. Рядом с ее телом нашли прощальную записку, содержание которой пока не разглашается.



Модель Эшли Маттингли

Родственники модели сообщают, что девушка долгое время боролась с алкоголизмом и токсикоманией. Также семья не исключает факт одиночества, который спровоцировал карантин. Чтобы не скучать, недавно модель взяла в свой дом щенка.

Популярность модель получила в 2011 году став девушкой марта во журнале Playboy.



Модель на страницах журнала​ Playboy