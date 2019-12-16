Звезду сериала "Американские боги" уволили за "неправильный посыл для темнокожей Америки"

51-летний актер и стенд-ап комик Орландо Джонс остался без главной роли в популярном телесериале "Американские боги" только потому, что его персонаж отличался от других своей позицией в отношении темнокожих людей.

Известный американский актер сообщил о том, что остался без участия в проекте, на своей странице в твиттере.

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Как известно, в сериале "Американские боги" Орландо Джонс играл роль африканского бога, мистера Нэнси. По сюжету, его персонаж отличался от других богов из сериала резким отношением к рабству и расизму в истории США.

Уйти из проекта его "попросил" новый шоураннер сериала Чарльз Игл. Дело в том, что ему не нравился этот герой, который, по его словам, "несет неправильный посыл для темнокожей Америки". Расставание Орландо Джонса с сериалом "Американские боги" произошло 10 сентября. Однако, несмотря на благодарность коллегам за работу, комик, вероятно, недоволен случившимся инцидентом, так как он выступал также продюсером и сосценаристом проекта.

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