Звезду "Сплетницы" Блейк Лайвли заподозрили в беременности: фото

8 Читати новину українською
Блейк Лайвли
Блейк Лайвли / www.gettyimages.com

Поклонники бурно отреагировали на новое фото голливудской актрисы Блейк Лайвли. А все потому, что многим в сети кажется, что звезда беременна третьим ребенком.

Фото, которое заинтриговало фанов, муж Блейк Рейнольдс опубликовал на своей странице в Instagram.

Читайте также: Гвинет Пэлтроу показала свою 14-летнюю дочь: редкий кадр

Напомним, что на днях Рейнольдс стал гостем шоу "Эллен Дедженерес", во время которого они с ведущей обсуждали планы пары на будущее и жарко шутили насчет их личной жизни с Блейк Лайвли. Тогда он в шутку сказал об их интимных отношениях с Блейк Лайвли в ходе разговора об их детях (у супругов есть два наследника: трехлетняя Джеймс и двухлетняя Инес). На вопрос Элен о том, был ли у актера секс только два раза в год, Райан в шутку ответил: "Да, всего два раза. Это работа по найму. Я ожидаю третьего приглашения".

Слова о "третьем приглашении" заинтриговали поклонников пары, а теперь в сети обсуждают новый снимок влюбленных.

Супруги сфотографировалось в Новом Орлеане. На снимке Блейк и Райан позируют с музыкальным продюсером Кори Ричем и золотистым ретривером.

Так, Лайвли улыбается в камеру и сидит на лестнице в домашнем черно-белом комбинезоне. Поэтому некоторым поклонникам кажется, что звезда сериала "Сплетница" беременна третьим ребенком из-за якобы округлого живота.

Однако официального подтверждения или опровержения информации о третьей беременности Лайвли нет.

 

Теги: LifeStyle Голливуд Дети и несовершеннолетние Звездные мамы Блейк Лайвли Новости культуры
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Winter Romantik Fest 2019: как украинские звезды готовили кутью из разных регионов – фотообзор
сегодня 14:37 Winter Romantik Fest 2019: как украинские звезды готовили кутью из разных регионов – фотообзор
Анастасія Манюхіна 92
Zara: история успеха мирового бренда
сегодня 13:01 Zara: история успеха мирового бренда
Марія Ягодка 297
Топ-5 рождественских книг: как усилить атмосферу зимних праздников
8 января 22:04 Топ-5 рождественских книг: как усилить атмосферу зимних праздников
Євгенія Мазур 252
Такое душистое какао: полезные свойства ароматного напитка
8 января 17:07 Такое душистое какао: полезные свойства ароматного напитка
Юлія Девда 332
Бабушкин рецепт: как Ольга Сумская готовит рождественскую кутью – эксклюзив
6 января 15:01 Бабушкин рецепт: как Ольга Сумская готовит рождественскую кутью – эксклюзив
Анастасія Манюхіна 1169
Рождество в Карпатах: чем Украина привлекает туристов со всего мира
6 января 12:29 Рождество в Карпатах: чем Украина привлекает туристов со всего мира
Анастасія Манюхіна 176
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук