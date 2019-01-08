Звезду "Сплетницы" Блейк Лайвли заподозрили в беременности: фото

Поклонники бурно отреагировали на новое фото голливудской актрисы Блейк Лайвли. А все потому, что многим в сети кажется, что звезда беременна третьим ребенком.

Фото, которое заинтриговало фанов, муж Блейк Рейнольдс опубликовал на своей странице в Instagram.

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Напомним, что на днях Рейнольдс стал гостем шоу "Эллен Дедженерес", во время которого они с ведущей обсуждали планы пары на будущее и жарко шутили насчет их личной жизни с Блейк Лайвли. Тогда он в шутку сказал об их интимных отношениях с Блейк Лайвли в ходе разговора об их детях (у супругов есть два наследника: трехлетняя Джеймс и двухлетняя Инес). На вопрос Элен о том, был ли у актера секс только два раза в год, Райан в шутку ответил: "Да, всего два раза. Это работа по найму. Я ожидаю третьего приглашения".

Слова о "третьем приглашении" заинтриговали поклонников пары, а теперь в сети обсуждают новый снимок влюбленных.

Супруги сфотографировалось в Новом Орлеане. На снимке Блейк и Райан позируют с музыкальным продюсером Кори Ричем и золотистым ретривером.

Так, Лайвли улыбается в камеру и сидит на лестнице в домашнем черно-белом комбинезоне. Поэтому некоторым поклонникам кажется, что звезда сериала "Сплетница" беременна третьим ребенком из-за якобы округлого живота.

Однако официального подтверждения или опровержения информации о третьей беременности Лайвли нет.