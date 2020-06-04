На фоне протестов в США относительно расизма и произвола полиции в Голливуде набирает обороты очередной скандал. Звезды популярного сериала "Хор" обвинили Лию Мишель в буллинге и призвали продюсеров к ее наказанию.

Что известно о скандале

В первые дни июня 2020 года все западные СМИ распространили резонансную информацию. Оказывается, на съемочной площадке сериала "Хор" не утихали разборки, а Саманта Мари Сен призналась в твиттере, что подвергалась расовой дискриминации. По ее словам, Лиа Мишель неоднорозово травила ее на съемках и превращала работу в ад.

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"Ты превратила мое первое телевизионное шоу в настоящий ад. Я никогда этого не забуду. По-моему, ты всем говорила, что если бы у тебя была возможность, ты бы даже испортила бы мои волосы! И это было одно из самых болезненных агрессивных действий, которые заставили меня усомниться в своей карьере в Голливуде", – рассказала Саманта Мари Сен.



Звезды сериала "Хор" / Фото Deadline

Обвинения поддержали Ная Ривера и Эмбер Райли, которые также снимались в сериале "Хор". В то же время актриса Хизер Мозер добавила, что не стоило замалчивать деталей расистского отношения в Голливуде. Однако Лиа Мишель должна ответить за свои действия даже после 6 лет молчания.

"Ненависть – это болезнь США, которую мы пытаемся вылечить. Было с ней неприятно работать? Очень. Я думаю, за то, что она общалась с другими так неуважительно, Лиа должна ответить. Но это касается и нас, ибо все позволяли ей это и долго молчали", – добавила она.

Как Лиа Мишель отреагировала на скандал

Актриса Лиа Мишель, которая находится на последних месяцах беременности, решила не замалчивать скандальные обвинения. Звезда извинилась перед всеми, кого могла оскорбить на съемках сериала "Хор".

Это обращение поддержал продюсер сериала Мартин Ноксон, заявив, что он должен принимать ответственность за все, что происходило за кулисами шоу. И добавил, что не только Лиа Мишель отметилась скандальными выходками, поэтому если актеры хотят огласки, к делу будут привлечены все виновники конфликта.

В сериале было много актеров, которые вели себя ненадлежаще. И это не только женщины. Люди в нашей индустрии знают, о ком именно я сейчас говорю. Почему мы их не призываем к ответственности? – заявил Мартин Ноксон.

Что известно о сериале "Хор"

Сериал "Хор" имеет бешеную популярность в США и Канаде. Ленту начали снимать еще в 2009 году, а последние эпизоды вышли на экран в 2015 году.

По сюжету, школьники посещают занятия вокала и объединяются в хор "Новые направления". Помогает 8 героям развиваться и получить славу их преподаватель испанского языка. Юношеские переживания, любовь и сопротивление команде школьников, стремящихся закрыть группу – сериал "Хор" вобрал все сюжетные линии, присущие подростковым драмам.

Смотрите трейлер к сериалу "Хор": видео