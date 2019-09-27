Звезды "Дневников вампира" Йен Сомерхолдер и Пол Уэсли создадут совместный бизнес: подробности

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Йен Сомерхолдер и Пол Уэсли
Йен Сомерхолдер и Пол Уэсли / PopSugar

Популярные актеры Йен Сомерхолдер и Пол Уэсли, которые сыграли соблазнительных и харизматичных кровопийц в сериале "Дневники вампира" сообщили о продлении своего сотрудничества. Однако теперь звезды американского кино будут работать вместе не на съемочной площадке.

Братья Сальваторе из сериала "Дневники вампира", которых сыграли Йен Сомерхолдер и Пол Уэсли, стали одними из самых любимых экранных холостяков, поэтому после завершения сериала решили не разрушать свой идеальный "братский" тандем.

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По сценарию, главные герои часто пьют бурбон после тяжелого дня, приходя домой или сидя в кафе. Это стало так называемой визитной карточкой братьев-вампиров. Именно поэтому 40-летний Сомерхолдер и 37-летний Пол Уэсли решили создать собственный алкогольный напиток. Об этом один из актеров сообщил на своей странице в Instagram.

Вы могли представить, что братья Сальваторе будут пить свой собственный бурбон? Что же, так и будет! Мы с Полом и командой специалистов как раз работаем над этим! Наш напиток будет создан из страсти, трудолюбия и бескомпромиссной жажды качества. Хотя, как правило, бурбон производится из зерна, дрожжей, воды и кукурузы,
– прокомментировал Йен кадры из сериала, на которых они с Полом пьют бурбон.

Также он добавил, что  выпуск продукта от него и Пола поможет их фанатам вернуться в прошлое и вспомнить любимые моменты из сериала "Дневники вампира". Также они с удовольствием пообщаются с фанатами во время фан-встреч, на которых они представят напиток.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений iansomerhalder (@iansomerhalder)

 

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Теги: LifeStyle Голливуд
Источник: LifeStyle 24
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