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Звезды фильма "Плохие парни" Уилл Смит и Мартин Ловренс обратились к украинцам: видео

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Кадр из фильма "Плохие парни 3" / IMDb

Известные голливудские звезды неожиданно обратились к украинцам в коротком ролике. 51-летний Уилл Смит и 54-летний Мартин Ловренс неординарным способом прорекламировали фильм "Плохие парни 3", пригласив украинских зрителей посетить премьеру.

Звезды мирового уровня, которые снимаются в известных картинах, начали неординарным способом продвигать фильмы со своим участием в отдельных странах. Так, чтобы заинтересовать украинского зрителя, Уилл Смит и Мартин Ловренс сняли короткий проморолик, в котором обратились к украинцам.

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В начале видео Уилл Смит спрашивает украинцев, как у них дела, а Мартин Ловренс – оправились ли мы после праздников. Похоже, голливудские актеры уведомлены о том, что отдельные христианские общины празднуют рождественские праздники после Нового года.

Затем звезды мирового кино заявили, что "Плохие парни навсегда" спешат к нам и призывали посетить премьеру. "Увидимся 23 января", – завершил обращение Уилл Смит.

 
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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Голливуд
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