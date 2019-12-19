Звезды "Гарри Поттера" устроили рождественскую вечеринку: первые фото

Все меньше времени остается до новогодне-рождественских праздников, поэтому в мире продолжают активно готовиться к ним. И несмотря на немалое количество дел голливудские актеры находят время и для развлечений. На днях звезды фильмов о Гарри Поттере устроили закрытую вечеринку. И хоть праздник был закрытым для СМИ. в сеть все же попало несколько фото.

Когда завершились съемки последнего эпизода "Гарри Поттера", все поклонники франшизы ждали продолжения увлекательной истории. И хоть этого так и не случилось, актеры кинопроекта не прекращают радовать своих преданных фанатов. За время съемок они стали настоящими друзьями, поэтому часто показывают совместные фото с отдыха.

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На днях сеть очаровали очередные снимки. Эмма Уотсон, сыгравшая Гермиону, показала волшебное фото с рождественской вечеринки. На кадре можно увидеть Тома Фелтона (Драко Малфой), Еванну Линч (Луна), Бонни Райт (Джинни Уизли) и Мэттью Льюиса (Невил).

"Счастливого Рождества от нас", – подписала черно-белое фото Эмми Уотсон.

Подобным фото поделился и Том Фелтон. На фото он счастливо позирует, обнимая Эмму Уотсон. Звездам "Гарри Поттера" уже приписывали романтические отношения, а актер Руперт Гринт отметил в интервью, что между ними всегда была особая химия.

Между ними всегда что-то было. Там явно была искра,

– говорил он.

Однако слухи о романе между Эммой Уотсон и Томом Фелтоном так и не имели никакого подтверждения. Поэтому такое особое фото вызвало восторг у всех поклонников актеров.