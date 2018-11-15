Звезды мирового балета покажут в Киеве известный шедевр в оригинальной постановке

20 ноября в столичном Национальном театре оперы и балета соберутся мастера украинской и зарубежной сцены, чтобы подарить зрителям шедевр мировой классики – знаменитую "Раймонду". По зрелищности и красоте с этим произведением может сравниться только "Лебединое озеро".

Главную мужскую партию в киевской постановке исполнит премьер Норвежского театра оперы и балета, когда-то ведущий солист Мюнхенского балета – Эрик Мурзагалиев. Ради участия в этом проекте артист перекроил свой гастрольный график, расписанный на год вперед.

Мурзагалиев играет в лучших театрах мира, его репертуар богат всемирно известной хореографией: Кранко, Ньюмейер, Григорович, Петипа, Баланчин... В свое время талант и мастерство Эрика высоко отметили в Bavarian State Ballet и пригласили его на ведущие роли в качестве principal dancer Мюнхенского балета.



Эрик Мурзагалиев

В образе Жана де Бриенна появится один из солистов Национальной оперы Сергей Кривоконь. А партию Раймонды исполняет заслуженная артистка Украины Наталья Мацак. Балерина выступает в лучших залах Франции, Италии, Греции, Испании, Швейцарии, США, Китая... Ее мастерство признано легендами балетной сцены, как Ольга Лепешинская, Юрий Григорьевич, Наталья Макарова.

В балетном мире "Раймонду" считают "высшим пилотажем" для артиста. Главная роль – одна из самых сложных для выполнения партий, ведь у нее семь сольных вариаций. Не случайно о юной Майу Плисецкую, которая 20 января отметила бы свое 93-летие, театральный мир заговорил после ее выступления именно в этом балете.



Балет "Раймонда"

Балет "Раймонда", который получил невероятную популярность в середине ХХ века, в настоящее время остается одним из самых сложных спектаклей для любой балетной труппы. Насыщенная хореография требует от исполнителей виртуозности и физической выносливости. Для артистов это – возможность показать все грани техники классического танца. Для зрителей – насладиться впечатляющим зрелищем балетного мастерства.

Своей популярностью за рубежом "Раймонда" во многом обязана Рудольфу Нуриеву, который внес большой вклад в развитие этого балета как балетмейстер и исполнитель.

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