Звезды запустили флешмоб во время карантина: Я остаюсь дома ради...

В современных обстоятельствах большинство стран ввело карантин, чтобы избежать распространения коронавируса. На самоизоляции оказались и мировые звезды, которые собственным примером призывают соблюдать меры безопасности. Они запустили флешмоб в социальных сетях.

Сейчас социальные сети стали едва ли не единственной возможностью для коммуникации. Так, усиленное внимание виртуальному общению с фанами уделяют и голливудские звезды. Чтобы повлиять на отношение общества к карантину, они не только демонстрируют свой досуг дома, но и публикуют мотивационные фото.

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Правительства большинства стран мира призывают граждан оставаться в своих домах и максимально ограничить свое передвижение и пребывание в людных местах. Чтобы повлиять на тех, кто упорно отказывается самоизолироваться, кумиры миллионов запустили флешмоб. Они один за другим публикуют фотографии с текстом: "Я остаюсь дома ради". Таким образом медийные персоны подчеркивают важность заботиться не только о себе, но и о тех, кто находится рядом.

Автором инициативы выступил 61-летний американский актер Кевин Бейкон, который соблюдает меры безопасности ради жены Киры Седжвик: "Если вы тоже дома, как и я, опубликуйте видео или фотографию с табличкой, как у меня, рассказывая, для кого вы остаетесь дома".



Кевин Бейкон запустил флешмоб "Я остаюсь дома ради" / Instagram / @kevinbacon

Всего за один день к нему присоединились популярные представители современного шоу-бизнеса – футболист Дэвид Бекхэм, музыкант Элтон Джон, актеры Деми Ловато, Ева Лонгория, Дакота Фэннинг, певица Брэнди Карлайл. Они остаются дома ради детей, любимых, домашних любимцев, друзей и здоровья. Инициативу поддержали и пользователи социальных сетей, которые под хэштегом #istayhomefor за 24 часа оставили около 3 тысяч сообщений.