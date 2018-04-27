Звёздный бэби-бум 2018: Джамала, Ева Лонгория, Тарабарова и другие знаменитости стали мамочками

2018 год стал плодотворным для десятков звездных семей. Королевская семья в Великобритании значительно пополнилась, ведь сестры Миддлтон стали мамами, а Кенсингтонский дворец сообщил еще о беременности другой герцогини – Меган Маркл. Голливудские и украинские семьи также могут похвастаться рождением детей.

Кто из звезд стал мамочками в 2018 году

15 января у звезды реалити-шоу Ким Кардашян и ее мужа рэпера Канье Уэста родился третий ребенок благодаря суррогатной матери.

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Младшая сестра Ким Кайли Дженнер родила девочку от 25-летнего Трэвиса Скотта в четверг, 1 февраля 2018 года.

19 марта у знаменитой итальянской модели Кьяры Ферраньи и ее мужа рэпера Fedez-а родился мальчик Лео, который сразу стал звездой социальных сетей. Для супругов это первый ребенок.

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Певица Джамала родила первенца 27 марта. Своего сына певица назвала Эмиром–Рахманом Сеит-Бекир Оглы Сулеймановым.

12 апреля Хлои Кардашян родила первенца – девочку Тру. Роды звезды были преждевременными: вероятно, причиной этого стало появление в СМИ кадров, на которых ее любимый Тристан Томпсон изменяет Хлои Кардашян с сотрудницей стриптиз-клуба. На видео, опубликованном в сети, видно, что баскетболист развлекался с незнакомками и горячо целовал их.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон 23 апреля в частной больнице Святой Марии в городе Паддингтон родила третьего ребенка – мальчика Луи.

30 апреля популярная украинская ведущая Лилия Ребрик и ее муж Андрей Дикий во второй раз стали родителями. Телезвезда родила девочку, которую назвали Полиной.

Супермодель и "ангел" Victoria's Secret Миранда Керр 7 мая в 11:53 родила мальчика по имени Харт, от Эвана Шпигеля. Для модели это второй ребенок.

Певица Светлана Лобода родила дочку 24 мая в Медицинском центре Седарс-Синай в Лос–Анджелесе, США. Это уже второй ребенок певицы, в апреле 2011 года она родила первенца – дочь Евангелину.

Украинский хореограф и участница проекта "Танцы со звездами" Елена Шоптенко впервые стала мамой – она родила мальчика Алексея 9 июня.

Популярный 45-летний турецкий исполнитель Таркан Теветоглу и его жена Пинар Дилек стали родителями. 12 июня у пары родилась девочка Лия.

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория родила мальчика от мужа Хосе Антонио Бастонь 19 июня в одной из клиник Лос-Анджелеса. Малыша счастливые родители назвали Сантьяго.

В 2018 году украинский телеведущий Тимур Мирошниченко впервые стал отцом. Роды его жены состоялись 18 июня. Новорожденную девочку назвали Мией.

Супермодель и звезда подиума Victoria's Secret Кэндис Свейнпол родила второго сына от Германна Николе 19 июня. Звездная пара назвала мальчика Ариэль.

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Рэперша Cardi B и ее муж, рэпер Offset, с которым они впоследствии решили расстаться, впервые стали родителями. Артистка родила девочку, которую назвали Калчер Кари Сефас, 10 июля.

34-летняя украинская гимнастка, тренер олимпийской сборной по художественной гимнастике Ириша Блохина 18 июля стала во второй раз мамой.

"Ангел" Victoria's Secret Шанель Иман родила первенца 10 августа. В 27 лет Иман стала мамой девочки, которую назвала Келли Клей Шепард.

Украинская певица Светлана Тарабарова родила первенца – мальчика Ивана в воскресенье, 9 сентября, ночью в 23:25.

Прославилась своими родами и 22-летняя модель Слик Вудс. Во время показа Savage x Fenty известной певицы Рианны беременная девушка вышла на подиум и тогда у нее начались схватки.

Голливудская киноактриса Кейт Хадсон в этом году родила третьего ребенка. Ее дочь Ронни Роуз Хадсон Фудзикава родилась 2 октября.

Голливудский актер Патрик Джей Адамс, сыгравший возлюбленного Меган Маркл в сериале "Форс-мажоры", впервые стал отцом. Его жена, 32-летняя звезда Троян Беллисарио, родила девочку.

49-летний американский актер Оуэн Уилсон, известный по ролям в фильмах "Шанхайский полдень" и "Ночь в музее", 10 октября в третий раз стал отцом. Однако после рождения дочери Уилсон ни разу ее не навестил. Инсайдеры сообщили изданию US Weekly, что актер не хочет видеться ни с ребенком, ни с экс-любовницей.



Дочка Оуэна Уилсона / Instagram

Также сестра Кейт Миддлтон Пиппа 15 октября впервые стала мамой – она родила мальчика.

Внучка легендарной актрисы и княгини Грейс Келли, принцесса Монако Шарлотта Казираги родила сына 23 октября.

Американская певица и актриса Хилари Дафф в 31 год родила второго ребенка. Девочка родилась 25 октября.

Кейт Аптон впервые стала мамой. 35-летняя знаменитость родила дочь 7 ноября. Девочку назвали Женевьевой.

30 ноября в семье Эдди Мерфи также произошло пополнение. Австралийская модель Пейдж Батчер родила 57-летнему актеру сына. Для Эдди этот ребенок стала десятым.

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В этом году также певица и телеведущая Регина Тодоренко впервые стала мамой! Мальчик родился 5 декабря 2018 года.

Украинская телеведущая Валентина Хамайко 5 декабря в четвертый раз стала мамой. У знаменитости родился сын. Интересно, что интенсивные роды звезды продолжались всего 25 минут.

Добавим, что ожидают пополнения также знаменитые люди как актриса Эми Шумер, звезда "Фантастических тварей" Кэтрин Уотерстон, герцогиня Сассекская Меган Маркл, актриса Джессика Симпсон и 68-летний актер Ричард Гир.

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