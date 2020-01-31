СБУ заборонила в’їзд російському співаку Валерію Сюткіну: причина і реакція виконавця

Служба безпеки України 31 січня заборонила в’їжджати на територію України популярному у Росії співаку Валерію Сюткіну. Причиною називають його підтримку анексії Криму в ефірі одного з телеканалів РФ. Варто додати, що 27 квітня 2020 року у Києві у Палаці Україна мав відбутися концерт Валерія Сюткіна.

Про таке рішення СБУ оприлюднила на своєму телеграм-каналі. Там зазначається, що на одному з російських каналів Валерій Сюткін заявив про "доцільність" анексії Криму. Відомо, що у 2014 році в інтерв'ю Дмитру Гордону Сюткін говорив, що анексія Криму є відновленням історичної справедливості.

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Історично, якщо сказати про Крим, там помилка була раніше, коли Микита Сергійович (Хрущов, – LifeStyle 24) його з легкої руки привласнив. Як проведена операція Володимиром Володимировичем (Путін, – LifeStyle 24)? Блискуче. Без крові, красиво і історична справедливість восторжествувала,

– сказав Сюткін в інтерв'ю російському каналу.

Валерій Сюткін в інтерв'ю одного з російських каналів висловився про Крим:

У відомстві представники Служби безпеки також нагадали процедуру заборони в’їзду іноземним громадянам в Україну. Таке рішення може бути прийнято, якщо іноземець несе загрозу національній безпеці України; у разі порушення правил перетину кордонів України, зокрема і анексованого Криму. Окрім СБУ заборонити в’їзд також можуть інші держоргани, зокрема Державна прикордонна служба. У таких випадках це часто стосується питань порушення правил іноземцями перетину кордону України, якщо вони публічно не підтримували агресію проти нашої країни.



СБУ заборонила в'їзд Валерію Сюткіна в Україну / Скріншот з телеграм-каналу СБУ

Додамо, що заява про концерт Сюткіна в Палаці Україна досі розміщена на сайті установи. Організатором події вказують ТОВ "Кронас Бізнес – Груп". LifeStyle 24 звернувся з коментарем до організаторів події – ТОВ "Кронас Бізнес – Груп", однак ті відхрестились від заходу і сказали, що такого заходу на сайті Палацу України немає. На запитання, чи були раніше вони організаторами заходу і чому їхнє найменування розміщене на афіші події, відповіді не було.

Що цікаво, серед наявних афіш на сайті Палацу України анонсу концерту немає, однак якщо ввести захід за ключовими словами у пошуковій системі Google, то користувачеві все ще показує подію на сайті, скріншот якої надано нижче.



Анонс концерту Валерія Сюткіна в Києві 27 квітня / Скріншот із сайту Палацу Україна

Як відреагував на заборону Валерій Сюткін?

Російський виконавець та колишній соліст гурту "Браво" вже відреагував на рішення Служби безпеки України заборонити йому в'їзд на територію країни. 61-річний співак зазначив, що не збирався відвідувати Україну найближчим часом, а інформація про його квітневий концерт в Києві є помилковою.

Я не маю відношення до цього рішення, тому що концерту в Україні я не оголошував, зі мною ніхто не розмовляв, не укладав договору. Таке самообслуговування – самі оголошуємо концерт, самі обурюємося, що він оголошений, самі протестуємо, самі позбавляємо в'їзду, самі переживаємо. Я навіть не встиг хвилюватися. І на Україну зараз не збирався,

– сказав Сюткін "Газеті.Ru".

Сюткін зазначив, що коли з України йому надійде "ввічливе запрошення", тоді він буде готовий дати концерт на території України, але у ситуації, що наразі склалась, приїжджати сюди не збирається. Щодо коментаря про Крим, то Валерій підкреслив, що він одразу не хотів зачіпати політичні теми, але ведуча Юлія Таратута весь час намагалася його вивести на такі роздуми.

"Ефір був присвячений Олімпіаді, і Юлія Таратута весь час намагалася мене вивести на якісь політичні питання, а я сказав, що політику не коментую. Далі було поставлене таке запитання: "Але те, що операція з приєднання Криму сталася безкровно, це добре?" Я кажу: "Звичайно, добре, що безкровно, це велика заслуга нашого президента. І історична справедливість восторжествувала". Маючи на увазі, що Хрущов колись подарував [Крим Україні] просто", – зазначив артист.

Він додав, що він "ні до чого не закликає, нікого не роз'єднує, не каже, кому і за кого голосувати". Але, на його думку, якщо він становить небезпеку для українського народу – тоді це не його рішення.

Знаєте, називається, без моєї участі зробили всю операцію – оголосили, заборонили, а зараз ще будуть обговорювати. Тому не беру участі в обговоренні, залишаюся абсолютно делікатним до цього питання – не пускають, то не пускають. Ніяких обурень, ніяких злісних висловлювань, ніякої критики,

– підсумував росіянин Сюткін.