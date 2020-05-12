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Стоп, культурний карантин: як акція з променями світла охопила Україну – захопливі фото і відео

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Стоп культурний карантин 2020 – відео та фото акції 12 травня 2020
Акція "Стоп, культурний карантин" у Києві / Фото з соцмереж

12 травня у містах України розпочалась масштабна акція на підтримку сфери креативних індустрій та видовищних заходів "Стоп, культурний карантин". Аби уряд країни звернув увагу на представників культурного середовища, активісти увімкнули промені світла у містах України.

Відомо, що акція 12 травня відбулась у таких містах, як Київ, Львів, Харків, Одеса, Хмельницький, Вінниця, Черкаси, Чернігів, Ужгород і Тернопіль. За словами організаторів "Стоп, культурний карантин", понад 250 тисяч осіб опинились без роботи та не мають жодної надії на покращення ситуації, оскільки послаблення карантину запровадили у багатьох сферах життя, окрім культури. Про це повідомляє 24 канал.

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В уряду не існує сценарію для нас, для понад 250 000 осіб – артистів, акторів, музикантів, балетмейстрів, організаторів заходів, кінотеатрів, івент-агенцій, технічного персоналу світла, звуку та сцени, декораторів, квиткових операторів. В нашій галузі – сотні спеціалізацій та професій, без яких годі уявити сучасне культурне життя країни сьогодні,
– йдеться в заяві активістів. 

Стоп, культурний карантин
Акція "Стоп, культурний карантин" / Пресслужба

Відтак о 22.00 на знакових локаціях українських міст увімкнулися промені світла, спрямовані в нічне небо. Таким чином організатори акції просять почути їх і дати можливість працювати.

"Побачте нас! Почуйте нас! Дайте нам можливість працювати, поговоріть з нами, як нам спільно розробити план виходу з карантину та відродити багатогранну культурну сферу України", – зазначається у заяві організаторів події. 

Але така акція спричинила чималий резонанс у соцмережах, а деякі користувачі навіть припустили, що вони побачили у небі НЛО. Втім чимало користувачів соціальних мереж поділились красивими світлинами нічного міста, на яких видніються яскраві промені світла.


Акція "Стоп, культурний карантин" у Києві / Фото з соцмереж


Акція "Стоп, культурний карантин" у Києві / Фото з соцмереж


Акція "Стоп, культурний карантин" у Києві / Фото з соцмереж


Акція "Стоп, культурний карантин" у Тернополі / UA: Суспільне

Автор: Уляна Журба
Теги: Карантин в Україні 2020 Новини Києва Новини України Новини LifeStyle Протести LifeStyle Новини культури
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