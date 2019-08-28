Українська модель пікантно вимагає ремонту мостів: фото

Українська модель Ася Міковіч, яка в мережі називає себе "інфраструктурною музою України", вкотре епатувала. На офіційній Instagram-сторінці вона опублікувала пікантне фото з чергового аварійного мосту.

Дівчина навідалась до Харкова, де 25 серпня біля Окружної дороги обвалився міст. Експерти стверджують, що причиною пошкодження міг стати проїзд перевантажених фур, а під час обвалу ніхто не постраждав. Щоб ремонт відбувся без затягування, Ася Міковіч вирішила привернути увагу громадськості до проблеми.

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На харківському мосту вона зробила досить пікантну фотосесію, вбравши майку та каску для ремонтних робіт. У дописі дівчина пояснила, що проблему можна вирішити, якщо докласти зусиль, та в подальшому уникнути можливих жертв. Водночас вона зазначила, що міст не був аварійним, адже там у 2018 році провели ремонтні роботи.

"Обвалився міст в Харкові, який навіть не значився аварійним, а аварійні у нас понад 60% мостів. Чи була причиною обвалу фура? Чи була вона там взагалі?.. Привести всі мости у задовільний стан дорого, складно і довго. Але наявність вагового контролю допомогла б уникнути цих випадків. Установка знаків, що обмежують рух на аварійних і перед аварійних ділянок, допомогла б уникнути цих обвалів. А надалі, можливо, і врятувати чиєсь життя. Адже замість фури одного разу може бути автобус з дітьми", – пояснила Ася Міковіч.



Модель привернула увагу до обвалу моста у Харкові / Фото: Instagram / @asi_mikovich



Модель ледь не оголилась на мосту / Фото: Instagram / @asi_mikovich

Як відомо, Ася Міковіч ретельно стежить за новинами про пошкодження доріг чи мостів. Наприкінці липня вона заявила, що зніметься оголеною на Новому мосту в Дніпрі, якщо його вчасно не відкриють. Офіційну церемонію місцева влада запланувала на 14 вересня, що й стало приводом для парі між мером Дніпра Борисом Філатовим і Президентом України Володимиром Зеленським.