У видавниці "Наш формат" звільнилось усе керівництво: скандальна причина

Відоме українське видавництво "Наш формат" 26 травня втратило весь топменеджмент через електронну публікацію книги росіянки Анчі Баранової "Коронавірус. Інструкція з виживання". Причиною також стала відсутність "правильнішої й тактовнішої комунікації" всередині видавництва.

Головна редакторка видавництва "Наш формат" Ольга Дубчак на своїй фейсбук-сторінці повідомила, що разом із нею з видавництва пішли такі колеги, як директорка, маркетингова директорка, артдиректорка, завідувачка редакції та відповідальна за ведення соціальних мереж.

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Особисто я чесно написала власникові компанії, що питання будь-якого зв'язку з росіянами – для мене межа між добром і злом. Були наведені аргументи …, чому цю книжку не варто брати в роботу, були запропоновані варіанти з інших країн. Але менше з тим, книжка готова, Анна особисто передала права власнику …, а українці традиційно виправдали любов до хорошого старшого брата, тож усе нормально,

– пояснила своє рішення Ольга Дубчак.

Що відомо про книгу Анчі Баранової "Коронавірус. Інструкція з виживання"?

Нова книга електронного формату російської науковиці вже доступна для замовлення на сайті "Нашого формату". Така ж книга вже вийшла у квітні 2020 року у російському видавництві "АСТ", але за словами Дубчак, право на видання книги українське видавництво купувало безпосередньо в авторки, а не в російській компанії. Ціна друкованої книги росіянки складає 50 гривень, але її немає в наявності у друці, а от електронна версія коштує 30 гривень.



Книга російської науковиці Анчі Баранової "Коронавірус. Інструкція з виживання" / Фото "Наш Формат"

Жінка також додала, що топменеджмент видавництва звільнився не лише через публікацію книги в електронному форматі на сайті "Нашого формату", а й через відсутність "правильнішої й тактовнішої комунікації".

Мовчати про приниження на роботі в ХХІ столітті – це те саме, що мовчати про домашнє насильство. … І так, ми не опускатимемося до ось того рівня, який задав власник висловлюваннями про своїх же працівників і погрозами зіпсувати нам репутацію. Це ганьба,

– розповіла ексредакорка "Нашого формату".

Тижнем раніше засновник і власник "Нашого формату" Владислав Кириченко опублікував у фейсбуці пост, назвавши своїх працівників "індиками", а видавництво – "фермою".

"Шановні пташенята, при всій повазі, не ви збудували цю ферму, не ви оплатили комфортне перебування в її стінах та можливість особистісного щоденного зростання. Тож будьте чемними, наразі є попит і на чотирьохкілограмових індиків, до осені можна не дожити", – написав Кириченко.

Як повідомили у видавництві "Наш формат" для видання "Читомо", офіційну позицію компанії вони оголосять наприкінці цього тижня.