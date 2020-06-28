Внутрішній туризм набуває популярності з відкриттям залізниці та авіарейсів. 24 канал зібрав для вас підбірку небанальних місць у Києві.

Через складну епідеміологічну ситуацію, найкращим варіантом для подорожі буде вивчити рідне місто. 24 канал зробив підбірку цікавих місць у Київській області.

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Київщина: небанальні місця відпочинку

Київське море

Так-так, у Києві є своє море! Воно розташоване за 40 кілометрів від Києва. Загальна площа моря становить понад 900 квадратних кілометрів. Поруч із морем є бази відпочинку, де можна розташуватися разом із родиною.

Його історія починається ще з 1948 року. Роботи над створенням водосховища тривали 5 років, а у 1964 році гігантське водосховище почали заповнювати водою. Уже у 1966 році Київське водосховище остаточно заповнили водою, при цьому вода затопила понад 92 тисячі гектарів землі та 52 населених пункти. 33 тисячі людей були змушені покинути свої приміщення.



Київське море / Фото: dobovo.com

Парк Олександрія

Один із найгарніших парків Київщини – це парк Олександрія. Він розташований за 80 кілометрів від міста. Загальна площа 400,67 гектара, а загальна довжина алей і доріжок – понад 20 кілометрів. Тобто тут можна дуже довго гуляти і роздивлятись природу.

Парк Олександрія – це найбільший архітектурно оформлений ландшафтний парк в Україні.



Парк Олександрія / Фото: ua.igotoworld.com

Голубе озеро

Голубе озеро розташоване на території Подільського району Києва. Тут є пляж для відпочинку. Це місце ідеально підійде для сімейного дозвілля.

Серед місцевих розповсюджена назва озера – Крапелька.



Голубе озеро у Київській області / Фото: kiev.vgorode.ua

Коростишівський каньйон

Для тих, хто любить активний відпочинок підійде Коростишівський каньйон. Він розташований за 100 кілометрів від Києва. Тут мандрівники знайдуть озеро, ліс і скелі, а також тут можна рибалити і займатись альпінізмом.

Сюди приїздять на відпочинок екстремали з усіх куточків країни, а з відкриттям кордонів – і світу.



Прекрасне місце для активного відпочинку / Фото: tsn.ua

Канівське водосховище

Ще одне місце, яке підійде для активного, але вже водного відпочинку – це Канівське водосховище. Воно має довжину у 120 кілометрів, а максимальна глибина понад 20 метрів.



Канівське водосховище / Фото: kanos.com.ua

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