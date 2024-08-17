У свято необхідно допомагати вдовам, сиротам та бідним. Наші предки, крім того, позбувалися старих речей. Казали, що так з дому виходять різні хвороби та негаразди. Більше розповість LifeStyle 24.

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День пам'яті святого мученика Мирона

Одного разу, на Різдво, Мирон проводив службу Божу. Неочікувано до храму прибув імператор Антипатр, який наказав своїм воїнам схопити святого та інших християн. Коли чоловік хотів захистити людей, з нього почали знущатися. Спершу різали тіло ножами, а потім кинули у вогонь. Мирону вдалося вижити, але мученик відмовлявся поклонитися язичницьким богам. За це він знов піддався тортурам, однак все одно не помер. Антипатр не зміг змиритися з тим, що не вдалося вбити святого, тому скоїв самогубство.

Що не можна робити

Заборонено ображати одне одного та сваритися.

Не варто відвідувати могили померлих родичів.

Не рекомендується підвищувати голос.

Народні прикмети

Якщо надворі тепло, то весна прийде скоро.

Якщо журавлі вже відлетіли, то на свято Покрови вдарять морози.

Якщо побачите темні хмари, то чекайте на похолодання.

Що ще відзначають

Щороку на третю суботу серпня припадає Всесвітній день безпритульних тварин. У 1992 році таке свято запровадило Міжнародне товариство, яке виступало за захист прав тварин.

Також сьогодні відзначається День магазинів секонд-хенду. З кожним роком вони стають все більш популярними, оскільки там можна купити одяг за низькими цінами. Крім того, покупці знаходять доволі незвичайні речі.