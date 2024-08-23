Наші предки вважали, що сьогоднішній день був сприятливим для заручин та весіль. До 23 серпня у лісі також з'являлася брусниця. Тому люди збирали цю корисну ягоду, щоб робити варення та чай, пише LifeStyle24.

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23 серпня у церковному календарі – день пам'яті святого мученика Луппа Солунського, який жив у Греції. Він був слугою преподобного Дмитра та побачив його смерть. Лупп забрав його перстень й туніку та з їхньою силою здійснив безліч чудес. Лупп загинув мученицькою смертю за наказом імператора Максиміана.

Що не можна робити сьогодні

Краще не розмовляти з незнайомими чоловіками.

Заборонено відмовляти нужденним у допомозі.

Вважалося, що сьогодні не можна звільнятися з роботи.

Не варто позичати гроші або речі: кажуть, що так можна віддати свою удачу.

Сьогодні не можна підмітати підлогу та прибирати.

Прикмети на 23 серпня

Якщо брусниця дозріла – настав час збирати овес.

Дощ з громом обіцяє теплу осінь.

Зранку немає морозу – у вересні буде тепло.

Журавлі відлітають у теплі краї – зима почнеться рано.

Свято в Україні

День Державного Прапора України. Щороку 23 серпня відзначають свято, присвячене одному з державних символів України – прапора. Це державне свято було офіційно встановлено у 2004 році; до цього його святкували лише в Києві. У цей день по всій країні традиційно підіймають синьо-жовті прапори.