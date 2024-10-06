Серед них – Лев, Скорпіон та Водолій. Детальніше – в матеріалі LifeStyle 24.

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Лев

Гороскоп для Левів

Левам день принесе потужний приплив творчої енергії. Астрологи припускають, що сьоме жовтня може стати початком нового успішного проєкту.

Скорпіон

Гороскоп для Скорпіонів

Скорпіони 7 жовтня відчують значне покращення своїх фінансових перспектив. Не виключено, що на вас чекає несподіваний прибуток або вигідна пропозиція. Водночас зірки радять не втрачати пильності й приділяти увагу деталям, оскільки саме вони можуть виявитися вирішальними в збільшенні доходу.

Водолій

Гороскоп для Водоліїв

Згідно з астрологічними прогнозами, на Водоліїв чекає розвиток в особистому житті. Самотні можуть опинитися на порозі важливої романтичної зустрічі. Тим часом ті, хто вже перебуває у стосунках, можуть розраховувати на пожвавлення емоцій, оскільки день принесе можливості для відновлення іскри.