Однак їхня присутність у будинку викликає дискусії серед людей. Чи можна тримати вдома штучні квіти – розповідає LifeStyle24 з посиланням на відео Олексія Філюка, священника Православної Церкви України.

Дивіться також Чи можна християнам вірити у забобони: пояснення священника УГКЦ

Чи можна тримати вдома штучні квіти?

Священник Православної Церкви України зазначив, що вдома не варто зберігати пластикові квіти. За словами отця, штучні рослини становлять екологічну та хімічну загрозу, адже виготовлені з синтетичних матеріалів. Натомість Філюк закликав прикрашати житло живими квітами, що приносять користь і створюють здорову атмосферу в домі.

Навіщо та пластмаса і синтетика потрібна вашому будинку? Пластмаса – непотріб. І на цвинтарі не треба пластмасових квіток і в будинку, ніде. Це все хімія, отрута, яку треба викинути з хати. Натуральне все вдома має бути,

– наголосив священник ПЦУ.

Чому не можна нести штучні квіти на цвинтар?

Щороку перед поминальними днями українці масово купують штучні вінки та квіти для могил рідних. Однак не всі знають, чи можна нести несправжні рослини на кладовище, чи краще віддати перевагу живим. Неживі рослини зазвичай виготовляють з матеріалів, які майже неможливо переробити. Пластик розкладається століттями, виділяючи шкідливі речовини в ґрунт і воду. До того ж на кладовищах часто спалюють пластикові квіти, що призводить до викидів токсичних речовин у повітря, які викликають серйозні захворювання, серед яких рак.

Православна церква України не підтримує традицію приносити штучні рослини на кладовище. Священники наголошують, що вшанувати пам'ять померлого можна лише за допомогою молитви та догляду за могилами. Водночас пластик, який забруднює землю, ніяк не вплине на те, чи знайде душа покійника спокій.