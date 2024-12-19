День адвокатури встановив Указ другого Президента України Леоніда Кучми у 2002 році, з метою відзначення важливої ролі адвокатури в розбудові правової держави, захисті конституційних прав і свобод громадян та великого громадського значення цієї правозахисної інституції. Що цікаво, таку дату обрали невипадково. Річ у тім, що 19 грудня 1992 року в Україні набрав чинності Закон "Про адвокатуру", розповідає 24 Канал з посиланням на Офіційний портал Верховної Ради.

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З нагоди свята наша редакція підготувала привітання у картинках та прозі з Днем адвокатури України. Збережіть їх собі та надішліть друзям і знайомим, які захищають права, свободи та гідність громадян.

Привітання з Днем адвокатури 2024: картинки та проза

Вітаю з Днем адвокатури України й щиро бажаю, щоб у будь-якій справі вдавалося проявляти впевненість і наполегливість, щоб кожен день приносив безперечну перемогу і справжній успіх, щоб життя було сповнене великих можливостей і перспективних ідей.

Привітання з Днем адвокатури України 2024 / Колаж LifeStyle24

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Сьогодні – День адвокатури! Вітаю тебе з цим святом та побажати тобі якнайбільше солідних вдячних клієнтів, відсутності поразок, гарного позитивного досвіду в роботі!

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Улюблені наші правозахисники, з Днем адвокатури вас! Нехай освіченість, розважливість і холоднокровність залишаться вашими помічниками в серйозній роботі. Всього найкращого вам!

Привітання з Днем адвокатури України 2024 / Колаж LifeStyle24

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З Днем адвокатури! Бажаю вдалих справ, щоб ви завжди їх вигравали. Щоб клієнти самі вас шукали й були впевнені в позитивному розв'язанні своїх питань.

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Всіх адвокатів вітаю з професійним святом, нехай ваші амбіції завжди будуть плідними, нехай у вас буде завжди гарний настрій і ваші рішення завжди будуть справедливими!

Привітання з Днем адвокатури України 2024 / Колаж LifeStyle24

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Хочу з щирого серця привітати тебе з Днем адвокатури. Бажаю тобі хороших і успішних процесів, щоб в житті було більше прекрасних і просто приємних професійних хвилин. Здоров'я й удачі!