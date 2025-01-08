У 2023 році Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. У зв'язку з цим, дати більшості релігійних свят змінилися. Так, за новим календарем Марії вже відзначили свої іменини 26 грудня, розповідає 24 Канал.

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Втім, деякі люди досі дотримуються старого стилю. Тому наша редакція підготувала привітання з Днем ангела Марії у картинках і листівках.

Привітання з Днем ангела Марії за старим стилем: картинки й листівки

Привітання з Днем ангела Марії 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Марії 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Марії 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Марії 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Марії 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Марії 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Марії 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Марії 2025 / Колаж LifeStyle24

Яке походження й значення імені Марія

Ім'я Марія походить з давньоєврейської мови та означає "пані" або "кохана". Його власниці здатні зарядити життєрадісністю усіх навколо, тому швидко справляють гарне враження на інших.

Представниці цього імені ніколи не відмовляють у допомозі, тому їх поважають у суспільстві. Марії захоплюють людей цілеспрямованістю та вмінням гарно говорити. Такі жінки – дуже добрі люди, які легко притягують до себе нові знайомства.