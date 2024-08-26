З латинської мови ім'я Наталія перекладається як "народжена", "рідна", "різдвяна". Особливу популярність воно здобуло завдяки п'єсі Івана Котляревського, яка називається "Наталка Полтавка". Власниці цього імені – дуже впевнені у собі. Вони ніколи не зупиняються на шляху до досягнення цілей, попри труднощі.

Актуально Яке свято у понеділок, 26 серпня: заборони та прикмети на цей день

З нагоди свята редакція LifeStyle 24 зібрала добірку привітань у картинках. Дорогі Наталії, бажаємо вам всього найкращого, нехай збуваються найзаповітніші мрії, а будь-які випробування будуть під силу!

День ангела Наталії 2024: привітання у картинках

Привітання для Наталії / Фото "Люкс ФМ"

Привітання для Наталії / Фото "Люкс ФМ"

Привітання для Наталії / Фото Радіо MAXIMUM

Привітання для Наталії / Фото Радіо MAXIMUM

Привітання для Наталії / Фото vjoy.cc

Привітання для Наталії / Фото vjoy.cc

Привітання для Наталії / Фото "Топ вітання"

Привітання для Наталії / Фото "Топ вітання"

Привітання для Наталії / Фото vitannya.in.ua

Привітання для Наталії / Фото vitannya.in.ua

Сподіваємося, що ви знайшли гарні привітання, які відправите сьогоднішнім іменинницям. Ранок для українців був тривожний, тому проведіть решту дня у колі найближчих людей, аби трохи відволіктися.