День енергетика заснувала Президія Верховної Ради СРСР у 1966 році, видавши відповідний Указ. Після розпаду Радянського Союзу, в незалежній Україні вирішили залишити це свято. На державному рівні його офіційно затвердив Указ першого президента Леоніда Кравчука у 1993 році, розповідає 24 Канал з посиланням на Офіційний портал Верховної Ради.

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В умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну робота енергетиків стала надважливою. Поки ворог щодня здійснює обстріли енергетичної інфраструктури нашої держави, фахівці роблять все можливе, аби швидше повернути світло у будинки українців. З нагоди свята наша редакція підготувала привітання у картинках.

Привітання з Днем енергетика 2024: картинки й листівки

Привітання з Днем енергетика 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем енергетика 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем енергетика 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем енергетика 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем енергетика 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем енергетика 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем енергетика 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем енергетика 2024 / Колаж LifeStyle24

Надішліть їх своїм друзям і знайомим, які працюють в енергетичній галузі, та подаруйте їм гарний настрій у цей день.