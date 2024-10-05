Місто має багаторічну історію та культуру, якою захоплюються не тільки туристи, але і його жителі. Протягом століть Чернівці дарували незабутні спогади своїм мешканцям, передає LifeStyle24.

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Після початку повномасштабного вторгнення життя усіх міст України змінилося. Чернівчани щодня доводять свою незламність і працюють на благо рідної землі, попри війну в країні. З нагоди Дня міста Чернівці наша редакція підготувала привітання у картинках, прозі й віршах. Бажаємо міцного здоров'я, мужності, сміливості та стійкості всім чернівчанам.

Привітання з Днем міста Чернівці: картинки, проза та вірші

Вітаю всіх з Днем міста Чернівці, нехай кожна родина живе тут щасливо, нехай місто росте, стає гарнішим, щоб кожен хто відвідав його, відчував тут комфорт і затишок.

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З Днем міста вітаю тебе,

Ти наш дім, наша любов.

Нехай мир і щастя буде,

І радість у серці завжди живе.

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Щиро вітаю з Днем міста Чернівці. Нехай це місто для кожного з вас буде особливим, нехай тут народжується щастя і кохання, хай розвивається, даруючи нам світлі мрії й добрі сподівання.



Привітання з Днем міста Чернівці 2024 / Колаж LifeStyle24

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З Днем міста Чернівці! Нехай цей затишний куточок нашої планети приносить кожному щастя і радість, любов і успіх, удачу і надію. Бажаю нам усім взаємоповаги, розуміння і доброго блага.

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Вітаю тебе, місто, зі святом величним,

Нехай щастя й добро завжди будуть поруч.

Нехай радість і мир запанують у кожному домі,

І місто наше буде завжди найкращим на Землі.



Привітання з Днем міста Чернівці 2024 / Колаж LifeStyle24

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З Днем міста Чернівці! Це свято – особливий день для кожного з нас, адже наше місто – це більше, ніж просто місце на карті. Нехай наше місто процвітає, нехай у ньому завжди буде мир, злагода та любов. Бажаю всім щастя, здоров'я і багато приємних моментів у рідному місті.

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Ти наш дім, наша радість, наша надія,

І в кожному серці ти завжди живеш.

Нехай цей день буде яскравим і святковим,

І місто наше розквітне як ніколи раніше.



Привітання з Днем міста Чернівці 2024 / Колаж LifeStyle24

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Вітаю з Днем міста і щиро бажаю жити щасливо й гарно, зберігати в серці любов і вірити тільки в краще. Нехай це місце на Землі завжди буде затишним куточком радості твоєї душі й відради серця.

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Щиро вітаю з Днем міста Чернівці! Нехай наше місто процвітає, нехай у ньому завжди буде мир, злагода та любов. Нехай кожен мешканець відчуває гордість за своє рідне місто, адже ми всі разом робимо його кращим.