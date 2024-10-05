В умовах повномасштабної війни місто зазнає щоденних обстрілів росіян. Запоріжці відважно демонструють силу духу й продовжують працювати на добробут рідної землі, перебуваючи під ракетними ударами ворога. Поки росіяни намагаються знищити Україну, громадяни борються за свободу й процвітання своєї Батьківщини.

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LifeStyle24 підготував привітання у картинках і прозі з Днем міста Запоріжжя. Бажаємо здоров'я, незламного духу, терпіння, мужності та стійкості всім запоріжцям.

Привітання з Днем міста Запоріжжя: картинки, проза й вірші

Вітаю з Днем міста Запоріжжя. Нехай це місто для кожного з вас буде особливим, нехай тут народжується щастя і кохання, хай розвивається, даруючи нам світлі мрії й добрі сподівання.

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Щиро вітаю з Днем Запоріжжя. Нехай цей затишний куточок нашої планети приносить кожному щастя і радість, любов і успіх, удачу і надію. Бажаю нам усім взаємоповаги, розуміння і доброго блага.



Привітання з Днем міста Запоріжжя 2024 / Колаж LifeStyle24

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Вітаю всіх з Днем Запоріжжя, нехай кожна родина живе тут щасливо, нехай місто росте, стає гарнішим, щоб кожен хто відвідав його, відчував тут комфорт і затишок.

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З Днем міста вітаю тебе, рідний край,

Твої вулиці – це наша любов, наш рай.

Ти нам даруєш радість і світло,

І кожен куточок твій сповнений життям.

Ти наш дім, наша радість, наша надія,

І в кожному серці ти завжди живеш.

Нехай цей день буде яскравим і святковим,

І місто наше розквітне як ніколи раніше.



Привітання з Днем міста Запоріжжя 2024 / Колаж LifeStyle24

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Вітаю з Днем міста Запоріжжя! Бажаю величезних перспектив для діяльності й великих можливостей для щасливого життя в улюбленому куточку планети. Нехай місто тішить око чудовими краєвидами й дарує серцю добру надію.

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Вітаю з Днем міста і щиро бажаю жити щасливо й гарно, зберігати в серці любов і вірити тільки в краще. Нехай це місце на Землі завжди буде затишним куточком радості твоєї душі й відради серця.



Привітання з Днем міста Запоріжжя 2024 / Колаж LifeStyle24

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З Днем міста вітаю тебе,

Ти наш дім, наша любов.

Нехай мир і щастя буде,

І радість у серці завжди живе.

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Вітаю з днем нашого улюбленого міста. Нехай життя буде прекрасним і радісним. Нехай місто наше процвітає та дарує затишок в наших серцях. Нехай жителі люблять і цінують це місто, нехай усі будуть щасливі та кохані.