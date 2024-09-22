У цей день існують певні заборони й народні повір'я, яких дотримувалися наші предки. Що не можна робити 22 вересня – розповість LifeStyle24.

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День осіннього рівнодення 2024: народні повір'я

У День осіннього рівнодення наші предки надавали особливого значення джерельній воді. Молоді жінки вмивалися нею, оскільки хотіли зберегти свою молодість, а люди поважного віку – бажали зцілитися від хвороб.

Водночас наші пращури збирали горобину та використовували її не тільки під час приготування страв, але й для того, щоб захистити власну оселю від злих духів. Так, цю рослину клали між віконними рамами й на всі двері в будинку, бо вірили в її силу.

До того ж наші предки збиралися зі своїми родичами вдома та влаштовували гуляння. День осіннього рівнодення пращури проводили в сімейному колі та займалися приготуванням пирогів з капустою, якими пригощали сусідів.



День осіннього рівнодення / Фото Freepik

Головні заборони

Наші пращури вважали, що День осіннього рівнодення має потужну енергетику, тому дотримувалися певних важливих заборон. Так, не варто вирушати у довготривалі подорожі, бо існує великий ризик, що станеться щось погане. Не можна викидати залишки їжі зі столу, оскільки можна втратити роботу.

Водночас заборонено розпочинати нові справи, бо можуть виникнути проблеми з їх реалізацією. Також не варто сваритися та лаятися, оскільки тоді привабите невдачу в оселю. До того ж не рекомендується брати або позичати гроші в борг, бо можна накликати фінансові проблеми.

Що можна робити

У цей день варто зробити генеральне прибирання в будинку та позбутися старих речей. Водночас сьогодні можна запалити свічки в оселі та вшанувати пам'ять померлих родичів. Вважається, що полум'я здатне захистити дім від зла й духів.