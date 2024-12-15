День працівників суду встановив Указ другого Президента України Леоніда Кучми у 2000 році, "враховуючи роль судів у забезпеченні захисту прав і свобод людини й громадянина, в утвердженні принципу верховенства права та розвитку і зміцненні України як демократичної, правової держави", розповідає 24 Канал з посиланням на Офіційний портал Верховної Ради.

Дату 15 грудня обрали невипадково. Річ у тім, що саме в цей день, у 1917 році, в УНР створили Генеральний суд – вищий орган судової системи, який складався з трьох департаментів: карного, адміністративного та цивільного.

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З нагоди свята наша редакція підготувала привітання з Днем працівників суду України у картинках і прозі. Збережіть їх собі та надішліть своїм рідним і друзям, які захищають права та свободи людей.

Привітання з Днем працівників суду України 2024: картинки й проза

Вітаю із Днем працівників суду України! Бажаю незмінних принципів справедливості та безсторонності, бездоганної діяльності та великих успіхів, абсолютної удачі у житті та високої репутації, міцного здоров'я та бравих сил. Нехай правосуддя завжди тріумфує, нехай закон і чесність правлять країною.

Привітання з Днем працівників суду 2024 / Колаж LifeStyle24

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Вітаю з Днем працівників суду України й бажаю великої удачі, поваги на роботі й світлого щастя вдома, радісного настрою і впевненого прагнення до цілей, блискучих успіхів і відмінних ідей.

Привітання з Днем працівників суду 2024 / Колаж LifeStyle24

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З Днем працівників суду! Нехай людська шана, повага й довіра стануть гідним орієнтиром у вашій щоденній роботі.

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Вітаю з Днем працівників суду України та хочу побажати завжди залишатися на боці правди та справедливості у нашій країні. Нехай кожна справа та кожне питання завершується чесним вироком, нехай щодня кожна мить знаменується успіхом, радістю, добробуту без жодних протестів.

Привітання з Днем працівників суду 2024 / Колаж LifeStyle24

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З Днем працівників суду України! Нехай завдяки вам наше суспільство стає все більш правовим і гуманним! Бажаю вам процвітання, мудрості, неупередженості в прийнятті рішень і бездоганної репутації!

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Вітаю з Днем працівників суду України та бажаю, щоб усі справи розв'язувалися швидко та правильно. А для відповідальної та важливої роботи бажаю здоров'я, терпіння, сил та бездоганного професіоналізму, а також бажаю удачі, кохання, достатку та щастя для повноцінного життя.