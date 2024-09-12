У часі війни комп'ютерники виконують надважливу роль – працюють у кіберпросторі України та захищають громадян від інтернет-атак, які спричиняють росіяни. LifeStyle24 підготував матеріал про історію свята та картинки-привітання з Днем програміста.

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День програміста: що відомо про свято

Це свято відзначається на 256-й день року. Однак, вибір дати є доволі символічним. Річ у тім, що 256 – максимальна кількість чисел системи, яка має 8-бітне кодування. Тому для програмістів ці цифри досить важливі під час роботи з кодом.

День святкування залежить від того, чи буде рік високосним. Комп'ютерники відзначають професійне свято 12 вересня, але можуть прийняти привітання і на наступний день.

Варто зазначити, що від початку повномасштабного вторгнення українські програмісти запропонували змінити дату свята, оскільки воно має російське коріння. Тому наразі деякі фахівці відзначають лише Міжнародний день програміста – 7 січня.

З нагоди професійного свята редакція LifeStyle 24 хоче побажати усім комп'ютерникам здоров'я, творчих успіхів і великих досягнень. Продовжуйте працювати на благо України та не забувайте про свою важливу роль.

Картинки-привітання з Днем програміста



Привітання з Днем програміста / Фото LifeStyle24



Привітання з Днем програміста / Фото sogodnisvyato



Привітання з Днем програміста / Фото LifeStyle24



Привітання з Днем програміста / Фото sogodnisvyato



Привітання з Днем програміста / Фото sogodnisvyato



Привітання з Днем програміста / Фото sogodnisvyato

Коли виник перший комп'ютер

Американські вчені вперше створили пристрій "Енік" у 1946 році. Його застосовували у військових цілях, зокрема для розрахунку балістичних таблиць. У комп'ютері впровадили двійкову систему, завдяки чому він міг ефективно працювати протягом дев'яти років.

До початкової розробки "Еніка" було залучено шість жінок-програмісток, які отримали публічне визнання за свою роботу лише у 1997 році. Завдяки своїй праці комп'ютерниці потрапили до Зали слави організації Women in Technology International.