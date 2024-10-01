Заснування цього дня пов'язано з іншими святами, зокрема з Днем Українського козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці. Про історію та традиції Дня створення УПА – розповість LifeStyle24.

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День створення УПА: історія свята

Українська Повстанська Армія – військово-політичне формування українського визвольного руху. Днем створення УПА вважається 14 жовтня 1942 року, оскільки саме тоді сформували перший підрозділ у місті Сарни, що на Рівненщині.

Діяльність повстанців була спрямована на боротьбу за створення вільної та незалежної Української держави. Тому УПА розгортала збройні наступи на усі країни, які намагалися завадити її планам, зокрема на Німеччину та СРСР. Після того, коли нацисти окупували українські території, повстанці вели активну боротьбу з гітлерівцями. Водночас УПА вороже ставилася і до СРСР, через яку українці зазнавали депортацій, репресій і голодів.

Згідно з Інститутом національної пам'яті, у лавах повстанців було понад 100 тисяч осіб, а через підтримку УПА постраждало щонайменше 500 тисяч людей.

У 1947 році Українська Головна визвольна рада – орган політичного керівництва повстанців – офіційно закріпила за 14 жовтня традицію святкування Дня створення УПА. У відповідному документі мовилося, що цей день відзначається разом з "козацьким святом Покрови Пресвятої Богородиці".



Воїни УПА / Фото ArmyInform

Святкуванню Дня створення УПА після проголошення незалежності України сприяв третій президент Віктор Ющенко, який підписав відповідний указ у 2006 році. У документі йшлося про об'єктивне вивчення та висвітлення діяльності ОУН-УПА й інших організацій національно-визвольного руху. Лідер країни також ініціював законопроєкт про надання воїнам ОУН-УПА статусу ветерана.

Традиції Дня створення УПА

З того часу в Україні щорічно на День створення УПА проводився Марш слави героїв, на якому присутні ветерани ОУН-УПА.

З 2023 року це свято відзначається 1 жовтня. Річ у тім, що ПЦУ й УГКЦ перейшли на новий церковний календар, тому дати всіх важливих днів змістилися на 13 днів. У мережі досі дискутують щодо доречності перенесення Дня створення УПА на 1 жовтня, оскільки це свято не є церковним.