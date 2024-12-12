День Сухопутних військ затвердив Указ другого Президента України Леоніда Кучми у 1997 році, розповідає 24 Канал з посиланням на Офіційний портал Верховної Ради. Це свято вшановує важливий внесок Сухопутних військ в забезпечення обороноздатності країни. Вони щодня ризикують власним життям заради захисту українців від агресора. Сухопутні війська – найчисленніший підрозділ ЗСУ, який відіграє ключову роль у воєнний час.

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Вони складаються з: армійської авіації, частин протиповітряної оборони, спеціальних, механізованих і танкових військ, ракетних військ і артилерії та бригад територіальної оборони. Сухопутні війська ЗСУ постійно удосконалюють свою бойову готовність, завдяки чому забезпечують надійний захист держави в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

З нагоди важливого свята наша редакція підготувала тематичні картинки-привітання.

Привітання з Днем Сухопутних військ України 2024: картинки й листівки

Привітання з Днем Сухопутних військ України / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Сухопутних військ України / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Сухопутних військ України / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Сухопутних військ України / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Сухопутних військ України / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Сухопутних військ України / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Сухопутних військ України / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Сухопутних військ України / Колаж LifeStyle24

Збережіть собі ці картинки-привітання та надішліть своїм рідним і друзям, які виконують надважливу роботу та борються за незалежність рідної країни.