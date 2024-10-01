Детальніше про те, до чого вам варто готуватися цього вівторка, читайте у гороскопі LifeStyle 24. Дізнавайтеся, на кого чекають погані новини, а на кого – приємні.

Не пропустіть Їм усміхнеться фортуна: 3 знаки зодіаку, які в жовтні переживатимуть найщасливіші дні

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 1 жовтня для Овнів

Овни, вівторок ви проведете у компанії друзів. Все йтиме як по маслу, буде весело.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 1 жовтня для Тельців

Тельці, астрологи рекомендують сьогодні бути обачними. Хтось з близьких людей збирається встромити вам ніж у спину.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 1 жовтня для Близнюків

Близнюки, постарайтеся не забивати голову поганими думками. Якщо не налаштуєте себе на позитивне мислення, то незабаром стикнетеся з цілою купою проблем. Одна неприємність може статися вже сьогодні.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 1 жовтня для Раків

Раки, вам потрібно відкрити своє серце для кохання. Переставайте плакати за минулим. Людина, за якою ви шкодуєте, точно не варта сліз та страждань.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 1 жовтня для Левів

Леви, проявіть сьогодні всю свою уважність. Якщо все зробите правильно, то досягнете успіху, хоч і невеличкого.

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 1 жовтня для Дів

Діви, на вас чекає складний вівторок. Не так ви очікували розпочати другий місяць осені. Однак астрологи кажуть, що зі всіма труднощами обов'язково вдасться справитися. Згодом стане легше.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 1 жовтня для Терезів

Терези, сьогодні чекайте на сюрпризи. Вони будуть приємними, тож не хвилюйтеся.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 1 жовтня для Скорпіонів

Скорпіони, на вас чекає неочікувана зустріч з людиною з минулого. Вдасться обговорити чимало тем та згадати старі добрі часи, оскільки давно не бачилися. Намагайтеся надалі не втрачати зв'язок.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 1 жовтня для Стрільців

Стрільці, ви забагато працюєте. Присвятіть сьогоднішній день хорошому відпочинку.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 1 жовтня для Козорогів

Козороги, сьогодні вам варто проявити свою впертість, кажуть астрологи. Краще прислухайтеся до поради, якщо не хочете, аби день зіпсувався.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 1 жовтня для Водоліїв

Водолії, вам потрібно трохи зупинитися. На ваші плечі лягло забагато обов'язків, тому вигорання наближається.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 1 жовтня для Риб

Риби, сьогодні ви здійсните свою невеличку мрію. Це станеться доволі несподівано, однак така подія принесе багато позитивних емоцій.