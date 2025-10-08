Комусь доведеться зробити певний вибір. І надважливо тут довіритися власній інтуїції. Якою буде середа для усіх знаків зодіаку, пише Lifestyle 24 з посиланням на Astrology.

Гороскоп на 8 жовтня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 8 жовтня для Овнів

Якщо сьогодні почуватимете себе непросто, не бійтеся відкритися тим, хто вас любить та розуміє. Ви отримаєте ту порцію тепла та любові, на яку так потребуєте.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 8 жовтня для Тельців

Останнім часом Тельці могли відчувати себе напружено. Тому вам важливо зосередитися на тому, що приносить задоволення. Займіться тим хобі, яке запалює серце та розум.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 8 жовтня для Близнюків

Зверніть увагу на ваш сон. Там цілком можуть бути приховані послання та інші моменти, які допоможуть "розв'язати" теперішні "вузли".

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 8 жовтня для Раків

Сьогодні Ракам краще уникати різних драм, пліток та будь-якого негативного середовища. Не варто псувати собі настрій. Зустріньтеся з тою людиною, з якою почуваєте себе добре.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 8 жовтня для Левів

Астрологи радять сьогодні звернути увагу на свій режим дня. Саме зараз настав момент, аби запровадити деякі корисні звички у життя.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 8 жовтня для Дів

Всесвіт підтримує ваші бажання та мрії. Але головний герой тут – ви. Вам потрібно ретельно подумати та побачити, які перші кроки необхідно зробити для досягнення ваших мрій. І не бійтеся просити про підтримку. Головне не лише обіцяти собі, а й почати робити конкретні кроки.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 8 жовтня для Терезів

Ранок для Терезів може початися дещо тривожно. Та ближче до середини дня ви відновите внутрішню рівновагу. Пам'ятайте! Ретельна праця обов'язково принесе свої плоди. Навіть якщо їх зараз не видно.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 8 жовтня для Скорпіонів

Постарайтеся нарешті відпустити свої важкі емоції. Сьогодні важливо перемкнутися. Тому досить непоганою ідеєю буде зустрітися з друзями або піти на побачення.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 8 жовтня для Стрільців

На Стрільців може чекати дещо хаотичний ранок. Але нічого страшного в цьому не буде. Головне уникнути критики та сварок з близькими та колегами. Вже під вечір зосередьтеся на тому, аби відновити сили.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 8 жовтня для Козорогів

Сьогодні буде краще уникати соціальних мереж та довгого "залипання" в телефоні. Так ви збережете свій спокій. І не дозволяйте дрібницям зіпсувати собі настрій.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 8 жовтня для Водоліїв

Водоліям сьогодні варто більше звертати увагу на маленькі дрібнички. Кожне виконане завдання підсилить ваше почуття впевненості.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 8 жовтня для Риб

Можливо, вам сьогодні потрібно буде ухвалити певне рішення. Згадайте про мудрість, якою ділилися з вами інші. Але водночас довіртеся своїй інтуїції. Ви зробите правильний вибір.