Мати стосунки з Овном – це ще те випробування. Нудно тут точно не буде. Але не все так складно, як може здаватися. Яким має бути ідеальний партнер для Овна - розповіла системний сімейний психолог Анастасія Бучковська, пише Lifestyle 24.

Читайте також Тримайтеся міцно: 3 знаки зодіаку, яких накриє хвиля успіху у жовтні

Який партнер потрібен Овнам?

Гороскоп для Овнів

Овни є природженими лідерами. Вони йдуть до своєї мети, незважаючи ні на що. Попри свою імпульсивність, Овен завжди є прямим та щирим. Інколи це може зіграти з ним злий жарт.

Відповідно друга половинка Овна має бути готовою справлятися з тим запальним характером. Інколи це може бути складно. Але головне – віднайти "ключ" до його серця. За цією запальною маскою наполегливості та впевненості часто є щось ніжне.

Овнам потрібен той, хто може заспокоїти їхній вогонь та побачити справжню ніжність за маскою впевненості. Вони не люблять, коли їх змінюють. Їм важливо відчувати прийняття й терпіння,

– наголосила психолог.

Витримка – це особливе вміння, яке коханим Овна варто було б опанувати. Важливо залишатися спокійними під час "бурі".