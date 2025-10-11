Мати стосунки з Овном – це ще те випробування. Нудно тут точно не буде. Але не все так складно, як може здаватися. Яким має бути ідеальний партнер для Овна - розповіла системний сімейний психолог Анастасія Бучковська, пише Lifestyle 24.
Читайте також Тримайтеся міцно: 3 знаки зодіаку, яких накриє хвиля успіху у жовтні
Який партнер потрібен Овнам?
Гороскоп для Овнів
Овни є природженими лідерами. Вони йдуть до своєї мети, незважаючи ні на що. Попри свою імпульсивність, Овен завжди є прямим та щирим. Інколи це може зіграти з ним злий жарт.
Відповідно друга половинка Овна має бути готовою справлятися з тим запальним характером. Інколи це може бути складно. Але головне – віднайти "ключ" до його серця. За цією запальною маскою наполегливості та впевненості часто є щось ніжне.
Овнам потрібен той, хто може заспокоїти їхній вогонь та побачити справжню ніжність за маскою впевненості. Вони не люблять, коли їх змінюють. Їм важливо відчувати прийняття й терпіння,
– наголосила психолог.
Витримка – це особливе вміння, яке коханим Овна варто було б опанувати. Важливо залишатися спокійними під час "бурі".