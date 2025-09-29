Життя стає набагато кращим для Тельців, Дів і Риб. Пише LifeStyle 24 з посиланням на Your Tango.

Телець

Труднощі, пов'язані зі спілкуванням, або тривале непорозуміння починають зникати з вашого життя. Так, ви позбудетесь стресу і напруги й зможете рухатися вперед. Всесвіт нагадує, що не всі проблеми є вічними.

Гороскоп для Тельців

Діва

Діви, тягар нарешті спаде з ваших плечей. Ви почнете позбуватися стресу, невпевненості у собі чи розчарувань від щоденних обов'язків. Всесвіт допомагає і показує, що проблема насправді не така важка, як здавалася раніше, прийшов час відпустити її. Непорозуміння зникають, а полегшення приходить.

Гороскоп для Дів

Риби

30 вересня проллється світло на ситуацію, яка вас давно турбує. Ця правда допоможе, ви зрозумієте, що більше не потрібно хвилюватися. Ви зробили все необхідне, тож настав час відпустити ситуацію.

Труднощі закінчуються, коли на місце сумнівів і напруги приходять ясність і спокій.

Гороскоп для Риб

