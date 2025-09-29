Овен, Телець, Близнюки і Рак, цей період подарує вам енергію, щоб розв'язати проблеми й знову відчути драйв життя, пише LifeStyle24 з посиланням на YourTango.

Які знаки зодіаку відчують приплив сил та енергії?

Овен

Ви нарешті зможете вдихнути на повні груди, адже Марс у Скорпіоні повертає вам сили. Фінансові питання, які виснажували, поступово розв'яжуться, особливо якщо ви ділите ресурси з партнером. Наступні тижні – ідеальний час для серйозних розмов з другою половинкою. Ви знову відчуєте готовність рухатися вперед, тож скористайтеся цим.

Телець

У романтичних стосунках з партнером можливі проблеми, але тепер у вас будуть сили їх подолати. Ви будете відкриті для глибших розмов і зможете краще зрозуміти кохану людину. Водночас самотнім представникам знаку на горизонті з'являться нові люди. А вже наявні партнерства принесуть більше вигоди, ніж раніше.

Близнюки

Марс у Скорпіоні зарядить вас енергією, яку варто використати на турботу про тіло й розум. Збалансоване харчування та спорт допоможуть вам відновити сили та відчути себе оновленими. Наступні тижні стануть стартом для продуктивнішого життя.

Рак

Після виснаження ви отримаєте потужний творчий заряд. Креативні ідеї почнуть з'являтися, коли ви дозволите собі більше радості й розваг. Протягом наступних тижнів шукайте натхнення в усьому, що побачите навколо себе. І коли вам це вдасться, то ви швидко привернете увагу потрібних людей.

