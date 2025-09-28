Терези, Стрілець і Козоріг, для вас відкривається простір для нових ідей та віри у власний потенціал, пише LifeStyle24 з посиланням на Your Tango.

Для кого тиждень з 29 вересня по 5 жовтня буде найкращим?

Терези

Гороскоп для Терезів

Цей тиждень подарує вам відчуття гармонії та легкості у спілкуванні. Місяць у Козерозі приверне увагу оточення й посилить зв'язок із рідними, а транзит у Водолії принесе трохи романтики. Ви відчуєте себе дослідником, відкритим до нових знань і знайомств. Це час, коли варто більше слухати себе та уникати зайвої драми.

Стрілець

Гороскоп для Стрільців

На початку тижня Місяць у вашому знаку додасть натхнення й оптимізму. Ви зможете впевненіше зустріти майбутнє та знайти нові перспективи для розвитку. Втім, також важливо приділити увагу власним почуттям і творчості, адже це допоможе подивитися на себе по-новому. Цей тиждень стане чудовою нагодою для внутрішнього зцілення й відновлення сил.

Козоріг

Гороскоп для Козорогів

На цьому тижні ви отримаєте новий заряд енергії від Місяця у вашому знаку. Марс у Скорпіоні підкаже, як рухатися вперед упевнено та з чітким планом. Козороги особливо цінуватимуть підтримку друзів і близьких. Водночас на роботі ви будете дуже продуктивними та ініціативними.

